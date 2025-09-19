चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया और अगस्त महीने में ही कैबिनेट से पास करके महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को खुद चयन करके रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये देने की घोषणा की और यह भी कहा गया कि सितंबर महीने में महिलाओं के खाते में राशि दी जाएगी.

महिलाओं के खाते में भेजेंगे 10-10 हजार रुपये

अब नीतीश सरकार ने इस योजना की पहली किस्त की शुरुआत करने की तारीख भी तय कर दी है. आगामी 22 सितंबर यानी 2 दिन बाद सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजेंगे. इसके लिए सरकार की ओर सूचना जारी कर दिया गया है. पहली क़िस्त में महिलाओं के बीच सरकार के खजाने से 5 हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा.

लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि मुख्यमंत्री हस्तांतरित करेंगे. इसके लिए सोमवार की सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है. इसमें खासतौर से यह निर्देश दिया गया है कि इस मौके पर संकुल स्तरीय संघ (जीविका ) ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा.

इस ऐतिहासिक अवसर को उत्सव के तौर पर मनाने एवं जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के साथ ही महिला समूहों एवं सामुदायिक संगठनों को जागरूक करने के उदेश्य से राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा. ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की भूमिका सक्रिय रहेगी.

इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है, इसमे सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा. इसमें जन प्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कम से कम एक हजार महिलाएं भाग लेंगी. राज्य के सभी 534 प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा. भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा . इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है. इसमें एसएचजी से जुड़ी 100 महिलाएं भाग लेंगी.

ऑनलाइन है पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया

इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें. इसका लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. साथ ही 1 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसका लाभ देने का प्रावधान है.

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं. वैसी अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वह भी पात्र होंगी. आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए.साथ वे या उनके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में नहीं होना चाहिए. जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी.

