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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास: विहंगम यज्ञ में चोरी करने पहुंचीं महिलाएं, 20 गिरफ्तार

रोहतास: विहंगम यज्ञ में चोरी करने पहुंचीं महिलाएं, 20 गिरफ्तार

रोहतास जिले के बिक्रमगंज में आयोजित विहंगम यज्ञ में कुछ महिलाएं चोरी की नीयत से पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है. पुलिस ने 2 दिनों में 20 महिलाओं को गिरफ्तार किया है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 02 Sep 2026 08:18 AM (IST)
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बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में आयोजित विहंगम यज्ञ के दौरान पुलिस 20 संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया है. ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से हैं और चोरी की नीयत से यज्ञ में शामिल हुई थीं. 

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यज्ञ स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. हालांकि, पुलिस के अनुसार पकड़ी गई महिलाओं के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है.

पुलिस ने 20 संदिग्ध महिलाओं को किया गिफ्तार

बिक्रमगंज थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि विहंगम यज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. धार्मिक आयोजन में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध महिलाएं भीड़ में शामिल होकर चोरी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से यज्ञ स्थल पर पहुंची हैं.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. इसके बाद सोमवार को पुलिस ने 13 संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा, जबकि मंगलवार को सात अन्य महिलाओं को हिरासत में लिया गया. इस प्रकार दो दिनों में कुल 20 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

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कोर्ट में हुईं पेश, फिर रिहा

पुलिस के अनुसार, सभी महिलाएं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं. पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की और उनकी पहचान तथा यज्ञ स्थल पर पहुंचने के उद्देश्य के संबंध में जानकारी जुटाई. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 128 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

न्यायालय में पेशी के बाद सभी महिलाओं से बांड भरवाया गया और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि महिलाएं किस उद्देश्य से यज्ञ स्थल पर पहुंची थीं और क्या उनका किसी संगठित गिरोह से संबंध है. हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

चोरी का कोई सामान बरामद नहीं

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई महिलाओं के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है. इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ चोरी की घटना को लेकर कोई प्रत्यक्ष बरामदगी सामने नहीं आई है. महिलाओं की गतिविधियों और उनकी मौजूदगी के उद्देश्य को लेकर पुलिस जांच कर रही है. दरअसल, धार्मिक आयोजनों, मेलों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में पुलिस विशेष रूप से जेबकतरों और चोरी करने वाले संदिग्ध गिरोहों पर नजर रखती है.

भीड़ का फायदा उठाकर ऐसे लोग श्रद्धालुओं के मोबाइल, पर्स, नकदी और आभूषण को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं. कई मामलों में महिलाएं भीड़ में आसानी से घुल-मिलकर श्रद्धालुओं के आसपास मौजूद रहती हैं और मौका मिलने पर सामान चोरी करने का प्रयास करती हैं.

यज्ञ स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

बिक्रमगंज में आयोजित विहंगम यज्ञ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है. यज्ञ स्थल के आसपास संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच लगातार गश्त करने और संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी सतर्क रहने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि वो भीड़ के दौरान अपने मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और आभूषणों को सुरक्षित रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.

फिलहाल 20 संदिग्ध महिलाओं की गिरफ्तारी और फिर न्यायालय में पेशी के बाद बांड पर रिहाई ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है. पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिलाएं वास्तव में किस उद्देश्य से यज्ञ स्थल पर पहुंची थीं.

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Published at : 02 Sep 2026 08:18 AM (IST)
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