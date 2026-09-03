बिहार में बाढ़ का कहर! रोहतास में 50 घरों में घुसा पानी, 100 लोगों का रेस्क्यू

बिहार के रोहतास जिले में लगातार बारिश और सोन नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है. तिलौथू प्रखंड कार्यालय के पास स्थित सरैयां गांव में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है. करीब 50 घर प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि 30 से अधिक घरों में पानी भरा हुआ है. हालात बिगड़ने के कारण कई परिवारों को रातभर घरों में फंसे रहना पड़ा.

बुधवार(2 सितंबर 2026) को स्थिति गंभीर होने पर उप प्रमुख जोखन पासवान और ग्रामीणों ने टेंपररी नाव की व्यवस्था की. इसके जरिए करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे. कई ग्रामीण अपने पालतू जानवरों को भी साथ लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे.

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कई गांवों में घुसा पानी, फसलें डूबीं

ग्रामीणों के अनुसार तुतला भवानी धाम की ओर से आने वाले पानी और सोन नदी के उफान के कारण सरैयां के साथ फारूकगंज, शिवाला, मदारीपुर और तिलौथू पूर्वी समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं. खेतों में लगी धान की फसल पानी में डूब गई है. घरों में जहरीले सांप और अन्य जीव-जंतुओं के घुसने की आशंका से लोग डरे हुए हैं.

प्रशासन की मदद नहीं मिलने का आरोप

ग्रामीणों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि हालात बिगड़ने के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया गया, लेकिन नाव, राहत सामग्री और सुरक्षित स्थान जैसी तत्काल जरूरतों पर पर्याप्त मदद नहीं मिली. हालांकि, बीडीओ अंकित जैन ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो भी संभव होगा, किया जाएगा.

पुल टूटने से बढ़ी परेशानी

सरैयां और तिलौथू के बीच पुल निर्माण के लिए करीब चार महीने पहले पुल तोड़े जाने से आवागमन पहले ही प्रभावित है. बाढ़ के कारण मुख्य सड़क के दोनों ओर पानी भरने से करीब एक हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है. बीमार, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों को बाहर निकालना चुनौती बन गया है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नाव, राहत सामग्री, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है. फिलहाल सरैयां में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं.

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