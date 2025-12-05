घर से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य ने किया पिता लालू को याद, कहा- 'मेरे भगवान समान पापा को...'

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में हुई लड़ाई किसी से छुपी नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से संबंध पूरी तरह खत्म कर दिए और पारिवारिक कलह के कई बड़े दावे किए. पारिवारिक कलह के कुछ दिन बीत जाने के बाद अब रोहिणी आचार्य ने पिता लालू को याद कर एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट किया है.

दरअसलस, रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के साथ तीन साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लालू हॉस्पिटल के कपड़ों में दिख रहे हैं. रोहिणी ने कैप्शन में जानकारी दी है कि यह तस्वीर तब की है जब पिता लालू यादव की सर्जरी हुई थी. यानी उस समय की जब उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी.

'भगवान समान पापा को मेरी उम्र लग जाए'- रोहिणी

तस्वीर के साथ रोहिणी आचार्य ने लिखा, "कर्तव्य पथ का दिन. ये 5 दिसम्बर 2022 सुबह 7:37 की फोटो है. सर्जरी शुरू होने से पहले. आज 3 साल पूरे हुए. मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए."





साल 2022 में डोनेट की थी किडनी

रोहिणी आचार्य ने साल 2022 में पिता लालू यादव की जान बचाने के लिए अपनी किडनी उन्हें दी थी. उस समय बेटी धर्म निभाने के लिए रोहिणी को खूब सराहना मिली थी. हालांकि, समय के साथ रोहिणी और लालू परिवार में दरार पड़ने लगी. 2025 तक ऐसी स्थिति बन गई कि रोहिणी ने अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दिए.

इतना ही नहीं, अलग होते समय रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव को भी खरी-खरी सुनाई. उन्होंने दावा किया कि पिता को किडनी देने के बावजूद उन्हें परिवार से सम्मान नहीं बल्कि केवल अपमान मिला. उन्होंने यह दावा तक किया कि घर में उनकी दी हुई किडनी को लोगों ने 'गंदी किडनी' कहा और यह तक कह दिया गया कि उन्होंने ऑर्गेन डोनेशन केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया.

इसके बाद रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से यह बयान भी दिया था कि शादी के बाद बेटियों को अपने मायके की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रखना चाहिए. अगर पिता जैसे किसी प्रियजन को किडनी या ऐसी कोई जरूरत पड़े तो घर के बेटों को आगे आना चाहिए, न कि बेटियों को.