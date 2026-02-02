हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जिस्मानी जख्म…', तेजस्वी यादव के अंगूठे में लगी चोट तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये रिएक्शन

Rohini Acharya News: तेजस्वी यादव पैर के अंगूठे में लगी चोट के बाद सोमवार को व्हीलचेयर के जरिए सदन पहुंचे. इसके बाद अब रोहिणी आचार्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Feb 2026 02:45 PM (IST)
सोमवार (02 फरवरी, 2026) से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई है. सत्र के पहले दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब व्हीलचेयर पर पहुंचे तो सभी हैरान रह गए. पता चला कि तेजस्वी यादव के पैर के अंगूठे में चोट लगी है और यही कारण है कि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने व्हीलचेयर का सहारा लिया. अब तस्वीर सामने आने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है.

'चोट जब दिल पर लगती है दर्द...'

हालांकि पोस्ट में कहीं भी उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है, लेकिन निशाना कहीं न कहीं उधर ही है. क्योंकि पहले भी वो इशारों-इशारों में कई बातें एक्स के जरिए कह चुकी हैं. अब तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने सोमवार (02 फरवरी, 2026) को अपने एक्स हैंडल से लिखा, "जिस्मानी जख्म से भी दर्द होता है , मगर चोट जब दिल पर लगती है दर्द बेइंतेहा होता है..."

पोस्ट पर यूजर्स ने किए एक से एक कमेंट

रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर यूजर्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. निरंजन कुमार सिंह लिखते हैं, "चोट अपने ही देते हैं दीदी… वरना गैरों को क्या पता कहां हाथ रखने से जख्म दुखेगा." एक यूजर ने लिखा, "जिस्मानी जख्म तो मरहम से, वक्त से भर जाते हैं, दाग रह भी जाए तो दिखता है बस, महसूस कम होता है, लेकिन दिल पर लगी चोट... वो नजर नहीं आती, मगर हर सांस के साथ चुभती है. वो चुपके से अंदर तक उतर जाती है, और कभी-कभी सालों-साल तक खून बहाती रहती है-बिना किसी को पता चले."

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद से रोहिणी आचार्य परिवार से अलग रह रही हैं. उन्होंने कई आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था. रिजल्ट के बाद आरजेडी 25 सीट पर सिमट गई जबकि कांग्रेस को महज छह सीटों पर जीत मिली थी. महागठबंधन की ऐसी हार होगी इसकी उम्मीद नहीं थी.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 02 Feb 2026 02:35 PM (IST)
Tejashwi Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
