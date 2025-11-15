हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव के करीबी पर दर्ज हैं हत्या समेत कई केस! कौन है रमीज जिसका लालू की बेटी रोहिणी ने किया जिक्र

Who Is Rameez: तेजस्वी यादव का करीबी रमीज यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है. वो आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन का काम देखता है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Nov 2025 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त होने के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान मचा है. रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से नाता तोड़ते हुए जिस रमीज खान का जिक्र किया है वो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है. इस पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं.

रमीज आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन का काम देखता है, और उसकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है. यूपी के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने में समाजवादी पार्टी से दो बार सांसद रहे रिजवान जहीर, उनके दामाद रमीज और बेटी जेबा रिजवान सहित छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.

'संजय यादव, रमीज का नाम लेने पर बेइज्जत किया जाता'

पटना एयरपोर्ट पर शनिवार (15 नवंबर) को पहुंची रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों हारी. जो चाणक्य बनेगा तो उसे से ही न सवाल पूछिएगा. जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश-दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? संजय यादव और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और गालियां दी जाती हैं.

सोशल मीडिया पर रोहिणी ने क्या लिखा?

इससे पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं." रोहिणी के इस फैसले ने आरजेडी में ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. 

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लालू यादव की पार्टी RJD महज 25 सीटों पर सिमट गई. वहीं, महागठबंधन की एक अन्य मुख्य पार्टी कांग्रेस महज 6 सीटों पर ही सिमट गई. महागठबंधन को महज 35 सीट जबकि एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है.

Published at : 15 Nov 2025 11:20 PM (IST)
Rohini Acharya RJD BIHAR NEWS Rameez
