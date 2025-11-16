लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक कलह अब खुलकर सामने आ गई है. रोहिणी आचार्य के परिवार से नाता तोड़ने के बाद अब इस पर जमकर सियासत हो गई है. इस मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जो आरजेडी ने बिहार की जनता के साथ किया है वो अब उनके घर में आ गया है.

बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष आश्रिति शर्मा अचल ने कहा, "रोहिणी के बारे में, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि उन्होंने लालू जी के लिए, अपने पिता के लिए कितना योगदान दिया. आज, हम जो देख रहे हैं, वह उनकी गहरी पीड़ा है. उनकी आत्मा टूट रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने परिवार, जिनमें उनके पिता भी शामिल हैं, उनका समर्थन नहीं कर सके. घर पर स्थिति को ठीक से नहीं संभाला गया, और उनका दावा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया."

Patna, Bihar: On RJD chief Lalu Yadav’s daughter Rohini Acharya quitting politics and distancing herself from her family, BJP State Vice President, Aashriti Sharma Achal says, "Regarding Rohini, the entire Bihar and the entire country know how much contribution she made for Lalu… pic.twitter.com/kDZmQJoJ6T — IANS (@ians_india) November 16, 2025

'जो जनता के साथ किया वही सामने आ रहा'

उन्होंने आगे कहा, "रोहिणी कह रही हैं कि उनके साथ मारपीट जैसा काम भी किया गया है तो एक बेटी को धक्का मारकर निकाल देते हैं. लालू यादव का अब परिवार पूरा बिखर गया है, जैसे उनकी पार्टी बिखर गई है. मेरा मानना है कि जो उन्होंने बिहार की जनता के साथ ज्यादती की थी वही अब फल फूलकर उनके घर में आ गया है."

'परिवार में बिखराव के लालू यादव दोषी'

आश्रिति शर्मा ने ये भी कहा, "उन्होंने अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार किया, बेटे को घर से निकाला तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इनमें परिवार को जोड़ने में कमी है. लालू यादव के परिवार में आज जो बिखराव हुआ है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं."