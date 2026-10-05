अचानक मामा साधु यादव के घर पहुंचीं रोहिणी आचार्य, जानें क्या हुई बात?

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के करीब एक साल बाद सिंगापुर से बिहार लौटने के बाद आरजेडी और लालू परिवार की राजनीति को लेकर अटकलें तेज हैं. इसी बीच रोहिणी अपने मामा और पूर्व सांसद साधु यादव से मिलने उनके पटना स्थित घर पहुंचीं. मुलाकात के दौरान उन्होंने मामा-मामी से आशीर्वाद लिया. इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि साधु यादव ने इसे पूरी तरह पारिवारिक बताया.

रोहिणी के पहुंचने पर साधु यादव के घर उनका स्वागत किया गया. उन्होंने मामी को गले लगाया और मामा के पैर छूकर आशीर्वाद लियाय. इसके बाद परिवार के साथ घर के अंदर चली गईं.

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साधु बोले- मुलाकात में राजनीति नहीं हुई

मीडिया से बातचीत में साधु यादव ने कहा कि उनकी भांजी सिंगापुर से आई हैं और घर आने पर उनका स्वागत करना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई. आरजेडी की कमान रोहिणी आचार्य को सौंपे जाने की चर्चाओं को भी उन्होंने खारिज किया. साधु यादव ने कहा कि परिवार में बेटी या भगिनी के आने से खुशी होती है.

राबड़ी से रिश्तों में दूरी से भी किया इनकार

साधु यादव ने अपनी बहन राबड़ी देवी के साथ रिश्तों को लेकर भी कहा कि उनके बीच कोई दूरी नहीं रही है. उन्होंने कहा कि मीडिया में अलग-अलग तरह की बातें सामने आती रहती हैं. रोहिणी के पटना लौटने पर भी उन्होंने इसे पारिवारिक घटना बताया. इससे पहले रोहिणी ने भी पटना लौटने पर कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने आई हैं और उनके दौरे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

छपरा से चुनाव लड़ने और जीत का दावा

हालांकि राजनीतिक बातचीत से इनकार करते हुए साधु यादव ने रोहिणी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य सारण यानी छपरा से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और जीतकर जाएंगी. उनके इस बयान ने रोहिणी की राजनीतिक भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी है. हालांकि आरजेडी की ओर से अभी रोहिणी को पार्टी की कमान सौंपने या कोई नई जिम्मेदारी देने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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