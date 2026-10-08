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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू के बाल संवारते हुए रोहिणी का वीडियो वायरल, लिखा- ‘बेटी होने का फर्ज...'

लालू के बाल संवारते हुए रोहिणी का वीडियो वायरल, लिखा- ‘बेटी होने का फर्ज...'

लालू यादव के बाल संवारते रोहिणी आचार्य का भावुक वीडियो चर्चा में है. उन्होंने लिखा कि माता-पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा हमेशा संभालेंगी और बेटी का फर्ज निभाएंगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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सिंगापुर से पटना लौटने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने पिता के साथ एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में रोहिणी अपने पिता लालू यादव के बाल संवारती नजर आ रही हैं. पिता के साथ इस आत्मीय पल को साझा करते हुए उन्होंने अपने रिश्ते और एक बेटी के फर्ज की बात कही.

रोहिणी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि माता-पिता और बेटी के बीच के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को उन्होंने हमेशा दिल से संभाला है और आगे भी संभालेंगी. उन्होंने कहा कि एक बेटी होने का फर्ज और धर्म वह हर पल, हर घड़ी और हर परिस्थिति में निभाएंगी.

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‘बेटी होने का फर्ज और धर्म निभाऊंगी’

रोहिणी की इस पोस्ट का सबसे बड़ा संदेश उनके पिता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है. लालू यादव के बाल संवारते वीडियो के जरिए उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक चर्चाओं से अलग उनके लिए पिता-बेटी का रिश्ता बेहद खास है. इससे पहले भी वह पिता के साथ तस्वीरों और भावुक पोस्ट के जरिए अपने लगाव का इजहार करती रही हैं. हाल में उन्होंने लिखा था कि पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है.

पटना लौटते ही पिता के साथ दिखा भावुक रिश्ता

करीब एक साल बाद पटना लौटने पर एयरपोर्ट पर लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने रोहिणी का स्वागत किया था. पटना पहुंचने से पहले रोहिणी ने साफ कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने आ रही हैं और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

मामा से मुलाकात, फिर गौशाला में गायों के बीच

पटना आने के बाद रोहिणी अपने मामा साधु यादव से मिलने भी पहुंचीं. इसके बाद उन्होंने गौशाला में गायों के साथ बिताए पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. उन्होंने इन पलों को अपने लिए खास और सुकून देने वाला बताया. साधु यादव ने भी मुलाकात को पारिवारिक बताया था.

सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी की झलक

रोहिणी सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने पारिवारिक और निजी जीवन की झलक साझा करती हैं. मई 2026 में भी उन्होंने सिंगापुर में लालू यादव से मुलाकात का भावुक वीडियो पोस्ट किया था और पिता के लिए बेहद आत्मीय शब्द लिखे थे

पिता लालू यादव को किडनी दान करने के बाद रोहिणी का प्रेम पिता लालू के प्रति और ज्यादा नजर आता है. अब पटना वापसी के बाद लगातार सामने आ रही उनकी पोस्टों में राजनीति से ज्यादा परिवार और रिश्तों की तस्वीर दिखाई दे रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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