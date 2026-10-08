लालू के बाल संवारते हुए रोहिणी का वीडियो वायरल, लिखा- ‘बेटी होने का फर्ज...'

सिंगापुर से पटना लौटने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने पिता के साथ एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में रोहिणी अपने पिता लालू यादव के बाल संवारती नजर आ रही हैं. पिता के साथ इस आत्मीय पल को साझा करते हुए उन्होंने अपने रिश्ते और एक बेटी के फर्ज की बात कही.

रोहिणी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि माता-पिता और बेटी के बीच के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को उन्होंने हमेशा दिल से संभाला है और आगे भी संभालेंगी. उन्होंने कहा कि एक बेटी होने का फर्ज और धर्म वह हर पल, हर घड़ी और हर परिस्थिति में निभाएंगी.

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‘बेटी होने का फर्ज और धर्म निभाऊंगी’

रोहिणी की इस पोस्ट का सबसे बड़ा संदेश उनके पिता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है. लालू यादव के बाल संवारते वीडियो के जरिए उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक चर्चाओं से अलग उनके लिए पिता-बेटी का रिश्ता बेहद खास है. इससे पहले भी वह पिता के साथ तस्वीरों और भावुक पोस्ट के जरिए अपने लगाव का इजहार करती रही हैं. हाल में उन्होंने लिखा था कि पिता की खुशी और आशीर्वाद से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है.

माता - पिता और बेटी के बीच के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मैंने दिल से संभाला है , आगे भी संभालूंगी; एक बेटी होने का फर्ज और धर्म मैं हर पल , हर घडी , हर परिस्थिति में निभाऊंगी। https://t.co/FT7lRID0xv — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) October 8, 2026

पटना लौटते ही पिता के साथ दिखा भावुक रिश्ता

करीब एक साल बाद पटना लौटने पर एयरपोर्ट पर लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने रोहिणी का स्वागत किया था. पटना पहुंचने से पहले रोहिणी ने साफ कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने आ रही हैं और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

मामा से मुलाकात, फिर गौशाला में गायों के बीच

पटना आने के बाद रोहिणी अपने मामा साधु यादव से मिलने भी पहुंचीं. इसके बाद उन्होंने गौशाला में गायों के साथ बिताए पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. उन्होंने इन पलों को अपने लिए खास और सुकून देने वाला बताया. साधु यादव ने भी मुलाकात को पारिवारिक बताया था.

सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी की झलक

रोहिणी सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने पारिवारिक और निजी जीवन की झलक साझा करती हैं. मई 2026 में भी उन्होंने सिंगापुर में लालू यादव से मुलाकात का भावुक वीडियो पोस्ट किया था और पिता के लिए बेहद आत्मीय शब्द लिखे थे

पिता लालू यादव को किडनी दान करने के बाद रोहिणी का प्रेम पिता लालू के प्रति और ज्यादा नजर आता है. अब पटना वापसी के बाद लगातार सामने आ रही उनकी पोस्टों में राजनीति से ज्यादा परिवार और रिश्तों की तस्वीर दिखाई दे रही है.

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