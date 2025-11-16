हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे राबड़ी देवी के भाई साधु यादव, बोले- 'अगर उनके साथ किसी ने...'

रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे राबड़ी देवी के भाई साधु यादव, बोले- 'अगर उनके साथ किसी ने...'

Rohini Acharya News: साधु यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मेरी बहन हैं और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा. जो कुछ भी सुना जा रहा है, वह गलत है.

16 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रिय जनता दल को करारी हार के बाद अब लालू परिवार में फूट साफ़ नजर आ रही है. चुनावों से कुछ महीने पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने के बाद चुनाव के बाद 15 नवम्बर को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताते हुए परिवार से रिश्ते और पार्टी से सम्बन्ध खत्म होने की बात कही. इसके बाद परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है. इस बीच राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने कहा कि रोहिणी मेरी भांजी हैं और उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो गलत है.

साधु यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मेरी बहन हैं और मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा. जो कुछ भी सुना जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं, वह गलत है. रोहिणी आचार्य मेरी भांजी हैं, हमारे परिवार की बेटी हैं और बिहार की बेटी हैं. अगर किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो यह गलत है.

रोहिणी आचार्य का संजय यादव पर निशाना

रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वे पार्टी और परिवार से अब दूर जा रहीं हैं. इसके लिए जिम्मेदार संजय यादव और रमीज को ठहराया था. जिसके बाद ये सबकुछ बाहर आ गया कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. यही नहीं रोहिणी आचार्य ने आज भी अपने सोशल मीडिया हैडल पर दो पोस्ट कर उन्हें ट्रोल करने वालों पर नाराजगी जताई.

इससे पहले तेज प्रताप यादव के कुछ निजी तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बागी सुर अपनाते हुए अपनी पार्टी बनाई और महुआ से चुनाव भी लड़ा. अब रोहिणी के तेवरों के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि लालू परिवार की एकजुटता अब बिखर गयी है.

तेजस्वी-लालू की चुप्पी

रोहिणी यादव के प्रकरण के बाद अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही लालू प्रसाद यादव और न किसी और सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया दी है. लेकिन संजय यादव चुनावों में मिली हार के बाद सभी के निशाने पर हैं.

Published at : 16 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Sadhu Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
