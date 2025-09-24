आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है. ये जवाब उन्होंने तब दिया है, जब कुछ विरोधियों ने उनके जरिए अपने पिता को किडनी देने की बात को झूठा बताया गया. उन्होंने बुधवाार को उन लोगों को खुली चुनौती दी है कि वो इस बात को साबित करें कि ये झूठ है.

रोहिणी के किडनी देने की बात को झूठ बताया गया

लालू परिवार में कलह बढ़ने के बाद रोहिणी आचार्य पर ही तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं. अब किडनी देने को झूठ बताने पर रोहिणी ने साफ तौर पर कहा है कि "मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे जरिए अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी"

झूठ साबित नहीं होने पर विरोधियों से माफी की मांग

उन्होंने आगे लिखा, "साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब 'जिस किसी' के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर मां, बहन, बेटी से ये कहते हुए माफी मांगें कि "भविष्य में वो कभी किसी मां, बहन, बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे."

बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ये कह चुकी हैं कि "मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और ना ही आगे रहेगी. मुझे विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनना है, ना ही किसी को राज्यसभा या विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है. न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है." इसके बावजूद क्यों और किस लिए उन पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये तो उनके परिवार के लोग ही बता सकते हैं.