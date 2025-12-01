बिहार : मोतिहारी में तेज रफ्तार ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर, पांच की मौत और कई घायल

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार (30 नवंबर) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सर्विस लेन पर खड़े कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा और कुछ चारपहिया वाहन सर्विस लेन पर सड़क पार करने के इंतजार में खड़े थे. तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बिना रुके इन सभी वाहनों को रौंद दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल और ऑटो-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग सड़क पर ही गिरकर तड़पते रहे.

क्या है पूरा मामला?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस उपाधीक्षक (सदर-1) दिलीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह प्रतीत होता है कि ट्रक चालक को अचानक झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया और विरोध स्वरूप एनएचएआई के एक वाहन में आग लगा दी. स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया और काफी मशक्कत के बाद जाम हटाकर यातायात को बहाल किया जा सका. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का उपचार जारी है. पुलिस लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रही है और मामले की गहन जांच में जुटी है.

इस घटना पर नीतीश कुमार ने व्यक्त किया दुख

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न की जाए. इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए और कड़े कदम कब उठाए जाएंगे.

