बिहार: 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बीच RJD का पोस्टर वार, प्यार का संदेश या चुनावी ड्रामा?

देशभर में ‘आई लव’ को लेकर उठ रहे विवादों के बीच बिहार में RJD ने सियासी मैदान में अपने अंदाज में संदेश दे दिया है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें दशहरे की शुभकामना के साथ 'आई लव' को प्यार, एकता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया गया है. यह पोस्टर न सिर्फ चर्चा में आया है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी नया सवाल खड़ा कर गया है. यह पोस्टर पूरी तरह से अंग्रेजी में तैयार किया गया है.

इस प्रकार 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बीच RJD का यह पोस्टर वार सामाजिक सद्भाव और प्यार का प्रतीक बनकर उभरा है. जो चुनावी समय में राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से ध्यान खींच रहा है.

आरजेडी ऑफिस के बाहर लगा 'आई लव' का पोस्टर

पोस्टर में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में 'हैप्पी दशहरा' लिखा गया है, तो एक साइड में लालू प्रसाद यादव की तो दूसरी साइड में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है. इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को इंडिकेट करते हुए अंग्रेजी में लिखा गया है 'आई लव ऑल पीपल ऑफ बिहार'. तो पोस्ट के बीचों बीच बोल्ड अक्षर में लिखा गया है 'आई लव लालू एंड तेजस्वी'. वहीं नीचे लिखा गया है 'बिकॉज लालू इस वॉइस ऑफ पुअर पीपुल, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी पीपुल'.

प्यार करने वालों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं- अरुण



RJD के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने बताया कि यह पोस्टर लोगों को प्यार और एकता का संदेश देने के लिए लगाया गया है. उन्होंने कहा कि अभी देशभर में ‘आई लव मोहम्मद’ और ‘आई लव अखिलेश’ जैसे विवादों पर बहस हो रही है और कुछ राजनीतिक दल इसे भड़काने और नफरत फैलाने का माध्यम बना रहे हैं. भाई अरुण ने कहा, "लव इस लाइफ है, किसी का दुश्मन नहीं हो सकता. प्यार करने वालों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. हम लोगों को यही संदेश देने के लिए यह पोस्टर लगा रहे हैं."

RJD ने पोस्टर लगाकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की

उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी जैसी पार्टियां समाज में विभाजन और नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, वहीं RJD ने यह पोस्टर लगाकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है. भाई अरुण ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी संदेश नहीं, बल्कि समाज में प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास है.

विशेष रूप से चुनावी माहौल में, जब ‘आई लव’ को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बहस तेज है, RJD का यह पोस्टर एक सशक्त संदेश के रूप में सामने आया है. यह पोस्टर न केवल दशहरे की शुभकामना दे रहा है, बल्कि लोगों को यह भी याद दिला रहा है कि प्यार और सौहार्द किसी भी सियासी बहस या विवाद से ऊपर है.