बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार

बिहार विधान परिषद में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान आरजेडी और जेडीयू के बीच जमकर बहस हुई. आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार पुलिस के जवानों को लिलिपुट करार दिया. इसके बाद आरजेडी एमएलसी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है. जेडीयू MLC नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बिहार की बेटियों का अपमान किया है, जो भागीदारी बिहार पुलिस में बेटियों को मिली है, वह इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा.

जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा, ''इन लोगों की नजर में बिहार की बेटियां लिलिपुट है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को पुलिस में भर्ती इसलिए लेना शुरू किया क्योंकि गरीब घर की बच्चियां खुद सबल बनें.''

आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कहा?

बिहार विधान परिषद में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान RJD एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, ''हम गृह विभाग पर इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, सब जगह पर हमें लिलिपुट के सिपाही दिखते हैं. कहां का है महोदय, ये हम नहीं जानते हैं. जब आपका पुलिस ही स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं, इसलिए मेरा गृहमंत्री जी से आग्रह है कि आप जो पुलिस की बहाली करते हैं बगैर किसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्टैडर्ड पुलिस की बहाली कीजिए तभी आप अपराध पर कंट्रोल कर सकते हैं.

जेडीयू MLC नीरज कुमार का RJD पर पलटवार

जेडीयू एएमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी नेता सुनील सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ''आपने क्या कह दिया? आपने अप्रत्यक्ष से उन बेटियों के बारे में कह दिया कि लिलिपुटियन है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां बैठे हुए हैं, मुझे स्मरण है कि जब पहली बार पुलिस विभाग की वैकेंसी निकली तो औसत तौर पर ये देखा गया कि हमारी बेटियां नाटा कद की हैं. ये हमारी बेटियां हैं और उनको लिलिपुटियन कह दिया.''

JDU नेता नीरज कुमार ने आगे कहा, ''देशभर में बिहार में पुलिस बल में बेटियों की सबसे ज्यादा बहाली हुई है, इसके लिए इनके मन में पाप है. अगर वो बेटियां असक्षम हैं तो राबड़ी देवी को कहिए कि बेटियों की सिक्योरिटी वापस ले ले. बेटियों को सिक्योरिटी में क्यों रखते हैं? बेटियों की सिक्योरिटी भी रखिएगा और बेटियों की आलोचना भी कीजिएगा? खा भी रहे हैं और डकर भी नहीं रहे हैं. हमें गर्व है कि बिहार की बेटियों ने पुलिस बल की भर्ती में देश में नंबर वन स्थान बनाकर बिहार का गौरव स्थापित किया. हमने शानदार पटेल भवन बनाया है.''