हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार

बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार

Bihar News: आरजेडी MLC सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि देशभर में बिहार में पुलिस बल में बेटियों की सबसे ज्यादा बहाली हुई है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Feb 2026 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधान परिषद में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान आरजेडी और जेडीयू के बीच जमकर बहस हुई. आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार पुलिस के जवानों को लिलिपुट करार दिया. इसके बाद आरजेडी एमएलसी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है. जेडीयू MLC नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने बिहार की बेटियों का अपमान किया है, जो भागीदारी बिहार पुलिस में बेटियों को मिली है, वह इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा.

जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा, ''इन लोगों की नजर में बिहार की बेटियां लिलिपुट है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों को पुलिस में भर्ती इसलिए लेना शुरू किया क्योंकि गरीब घर की बच्चियां खुद सबल बनें.''

आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कहा?

बिहार विधान परिषद में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान RJD एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, ''हम गृह विभाग पर इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, सब जगह पर हमें लिलिपुट के सिपाही दिखते हैं. कहां का है महोदय, ये हम नहीं जानते हैं. जब आपका पुलिस ही स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं, इसलिए मेरा गृहमंत्री जी से आग्रह है कि आप जो पुलिस की बहाली करते हैं बगैर किसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्टैडर्ड पुलिस की बहाली कीजिए तभी आप अपराध पर कंट्रोल कर सकते हैं.

जेडीयू MLC नीरज कुमार का RJD पर पलटवार

जेडीयू एएमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी नेता सुनील सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ''आपने क्या कह दिया? आपने अप्रत्यक्ष से उन बेटियों के बारे में कह दिया कि लिलिपुटियन है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां बैठे हुए हैं, मुझे स्मरण है कि जब पहली बार पुलिस विभाग की वैकेंसी निकली तो औसत तौर पर ये देखा गया कि हमारी बेटियां नाटा कद की हैं. ये हमारी बेटियां हैं और उनको लिलिपुटियन कह दिया.'' 

JDU नेता नीरज कुमार ने आगे कहा, ''देशभर में बिहार में पुलिस बल में बेटियों की सबसे ज्यादा बहाली हुई है, इसके लिए इनके मन में पाप है. अगर वो बेटियां असक्षम हैं तो राबड़ी देवी को कहिए कि बेटियों की सिक्योरिटी वापस ले ले. बेटियों को सिक्योरिटी में क्यों रखते हैं? बेटियों की सिक्योरिटी भी रखिएगा और बेटियों की आलोचना भी कीजिएगा? खा भी रहे हैं और डकर भी नहीं रहे हैं. हमें गर्व है कि बिहार की बेटियों ने पुलिस बल की भर्ती में देश में नंबर वन स्थान बनाकर बिहार का गौरव स्थापित किया. हमने शानदार पटेल भवन बनाया है.''

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Bihar Legislative Council RJD NITISH KUMAR JDU 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार
बिहार विधान परिषद में RJD नेता सुनील सिंह ने पुलिस को बताया 'लिलिपुट', JDU का पलटवार
बिहार
पूरा करिए खाकी का सपना! बिहार पुलिस में 993 पदों के लिए निकली बहाली, देखें डिटेल्स
पूरा करिए खाकी का सपना! बिहार पुलिस में 993 पदों के लिए निकली बहाली, देखें डिटेल्स
बिहार
प्रशांत किशोर को झटका, इस कद्दावर नेता ने जन सुराज को छोड़ा, थामा कांग्रेस का 'हाथ'
प्रशांत किशोर को झटका, इस कद्दावर नेता ने जन सुराज को छोड़ा, थामा कांग्रेस का 'हाथ'
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी, सबसे अधिक अध्यक्ष पद का नामांकन रद्द
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी, सबसे अधिक अध्यक्ष पद का नामांकन रद्द
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
बॉलीवुड
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
"मेहमानों से भरे स्टेज से दुल्हन का पर्स उठा ले गया चोर" हाथ की सफाई देख हैरान रह जाएंगे आप
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget