बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव आगबबूला, RJD नेता ने कहा- जाति देखकर कई बार....
Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं.
बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कथित रूप से पुलिस मुठभेड़ में एक युवक भरत तिवारी की मौत का मामला गरमा गया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार को घेरते हुए बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया है. जाति देखकर कई बार फेक एनकाउंटर हुआ.
#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, "There is no doubt that the Bihar Police has carried out a fake encounter. This is not the first incident; many fake encounters have been conducted before this as well. Encounters have also been carried out based on caste.… pic.twitter.com/M6yfV0tOqv— ANI (@ANI) June 20, 2026