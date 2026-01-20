नितिन नबीन को मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया. उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है. उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही ऐसे वक्त में पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है जब वह देश की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इस बीच बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है.

'मोदी-शाह ने नितिन नबीन का नाम आगे कर दिया'

आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा. आरजेडी का कहना है कि आरएसएस ने मोदी शाह पर दबाव बनाया था कि संघ के पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए. इससे छुटकारा पाने के लिए मोदी-शाह ने नितिन नबीन का नाम आगे कर दिया.

एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद पर सवाल उठाती है दिखावे के लिए. आज बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है. क्या बीजेपी अब परिवारवाद के अनुसार चलेगी? बीजेपी सफाई दे.

क्यों उठ रहा परिवारवाद का सवाल?

बता दें कि नितिन नबीन के पिता नवीन सिन्हा बिहार में बीजेपी के विधायक हुआ करते थे. 2006 में उनका निधन हो गया था. उप चुनाव हुआ तो नितिन नबीन जीत गए. अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. बांकीपुर (पटना जिला) से वे अभी विधायक हैं. अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो आरजेडी परिवारवाद से इसको जोड़ते हुए बीजेपी को घेर रही है. हालांकि लालू परिवार को बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमेशा घेरते रही है.

दूसरी ओर पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले नितिन नबीन अब तक के सबसे युवा व्यक्ति हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और अन्य लोग भाजपा मुख्यालय में मौजूद थे. नितिन नबीन बीजेपी के 12वें अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी और उसी वर्ष उनका जन्म भी हुआ था. सुर्खियों से दूर रहने वाले नितिन नबीन 14 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे. इसके बाद बिहार सरकार में कानून और न्याय, शहरी विकास और आवास मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था.

