बिहार: गणतंत्र दिवस पर पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, गांधी मैदान के आसपास कई रूट रहेंगे बंद

गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी पटना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. गांधी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 26 जनवरी को राज्यपाल गांधी मैदान में झंडोतोलन करेंगे. इसको देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. पटना ट्रैफिक एसपी ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि गांधी मैदान के आसपास कई प्रमुख सड़कों को सुबह 7 बजे से समारोह समाप्त होने तक बंद रखा जाएगा.

सुबह 7 बजे से लागू होगी ट्रैफिक पाबंदी

26 जनवरी की सुबह 7 बजे से गांधी मैदान के चारों तरफ वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. चिरैया ताल से गोरिया टोली और मीठापुर की ओर जाने वाले मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. आर ब्लॉक से आयकर गोलंबर यानी वीरचंद पटेल पथ पर भी कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

बेली रोड और पुलिस लाइन मार्ग रहेगा बंद

बेली रोड पर डुमरा चौकी से भट्टाचार्य मोड़ तक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. वहीं पुलिस लाइन से गांधी मैदान आने वाले रास्ते पर भी किसी तरह का वाहन परिचालन नहीं होगा. इस दौरान आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

इन रास्तों से पहुंचे पटना जंक्शन से गांधी मैदान

पटना जंक्शन की ओर से गांधी मैदान जाने वाले ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहन डाक बंगला चौराहा से पूरब की ओर मुड़कर एग्जीबिशन रोड होते हुए भट्टाचार्य मोड़ तक ही जा सकेंगे.

इसके आगे वाहन नहीं जाएंगे. गांधी मैदान तक जाने के लिए डाक बंगला चौराहा से लोगों को पैदल ही जाना होगा. एग्जीबिशन रोड ओवरब्रिज पर भी परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा.

अशोक राजपथ और पटना सिटी रूट में बदलाव

अशोक राजपथ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से आने वाले मालवाहक वाहन, नगर बस, ऑटो और ई-रिक्शा को मछुआ टोली से मोड़ दिया जाएगा. वहीं पटना सिटी की ओर से आने वाले सभी व्यावसायिक वाहन मुसल्लहपुर हाट होते हुए खजांची रोड की तरफ जाएंगे.



गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश सुबह 7 बजे से शुरू होगा. प्रशासन ने सभी आमंत्रित अतिथियों से सुबह 8:30 बजे तक अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया है. राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का प्रवेश एसबीआई के सामने स्थित गेट नंबर 1 से होगा. विशिष्ट अतिथियों और उनके वाहनों की एंट्री एग्जीबिशन रोड की ओर से गेट नंबर 10 से कराई जाएगी. मीडिया कर्मियों का प्रवेश गेट नंबर 9 से होगा और उनके वाहन भी इसी गेट से जाएंगे.

आम जनता, महिलाओं और छात्रों के लिए अलग गेट

आम जनता के लिए गेट नंबर 6 और 7 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. गांधी मैदान के अंदर दर्शक दीर्घा में आम लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी. महिलाओं के लिए विशेष रूप से गेट नंबर 12 और 13 तय किए गए हैं, वहीं उनके लिए अलग दीर्घा भी बनाई गई है. छात्रों का प्रवेश और बैठने की व्यवस्था गेट नंबर 2, 3 और 4 से की जाएगी.

दो पहिया वाहन, साइकिल और मोटरसाइकिल की पार्किंग गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन यानी बाकरगंज के सामने सड़क किनारे करने की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 128 सीसीटीवी से निगरानी

शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. गांधी मैदान और उसके आसपास कुल 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनमें से 49 कैमरे मैदान के बाहर और 79 कैमरे मैदान के अंदर सक्रिय मोड में रहेंगे. स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए इन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में रोशनी की पुख्ता व्यवस्था की गई है. 34 प्रकाश मीनारों से 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 15 हाईमास्ट लाइट लगाई गई हैं. विधि-व्यवस्था के लिए गांधी मैदान को चार सेक्टर और सब-सेक्टर में बांटा गया है. 77 स्थानों पर 136 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.

झांकियां और परेड रहेंगी आकर्षण का केंद्र

गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी. वहीं परेड में कुल 21 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी. शनिवार को इसका अंतिम पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक किया गया. गांधी मैदान में अस्थायी थाना और नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जहां से 18 वॉच टावरों के जरिए निगरानी की जाएगी.