गणतंत्र दिवस 2026: बिहार के 22 पुलिस अधिकारी-कर्मी सम्मानित, DG कुंदन कृष्णन को गैलेंट्री मेडल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार के 22 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं. यह सम्मान गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर दिया जाएगा. DG कुंदन कृष्णन, सब-इंस्पेक्टर अर्जुन लाल और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को गैलेंट्री मेडल दिया जाएगा. छपरा जेल को कैदियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैलेंट्री पदक देने की घोषणा की है.

यह पदक उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए दिया जा रहा है, जब उन्होंने छपरा जेल में एक खतरनाक स्थिति को संभाला और कैदियों के कब्जे से जेल को मुक्त कराया.

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक (2)

कुल दो अधिकारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा:

- DSP उमेश लाल रजक

- SI नवरत्न कुमार

यह पदक पुलिस सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और बेहद सम्मानजनक माना जाता है.

पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (2)

CBI की एंटी करप्शन ब्रांच, पटना में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया जाएगा:

- DSP रूबी चौधरी

- हेड कांस्टेबल भोला राय

यह पदक उत्कृष्ट सेवा और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है.

सराहनीय सेवा पदक (17)

17 अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा:

अधिकारी वर्ग:

1. IG दलजीत सिंह

2. AIG राजीव रंजन द्वितीय

3. कमांडेंट अजय कुमार पांडेय

4. DSP शैलेश मिश्रा

5. SI मो. ऐनुल हक

6. SI ऋषिकेश कुमार

7. SI मनोज कुमार

8. SI निक्कू कुमार सिंह

कर्मचारी वर्ग:

9. ASI नागेंद्र पांडेय

10. हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंह

11. हेड कांस्टेबल सुकड़ा उरांव

12. हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार

13. हेड कांस्टेबल जवाहर लाल मंडल

14. हेड कांस्टेबल उमेश कुमार सिंह

15. हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश

16. हेड कांस्टेबल मो. रफी

17. कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह

छपरा जेल ऑपरेशन का महत्व

छपरा जेल ऑपरेशन एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक स्थिति थी जहां कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था. बिहार पुलिस के अधिकारियों ने बेहद साहस और रणनीति के साथ इस स्थिति को संभाला और जेल को मुक्त कराया. इस ऑपरेशन को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है और इसमें शामिल अधिकारियों को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जा रहा है.

यह बिहार पुलिस के लिए गौरव का क्षण है कि 22 अधिकारी और कर्मी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं. यह उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और साहस का प्रमाण है.

पुलिस पदकों का महत्व

गैलेंट्री मेडल:

- असाधारण वीरता के लिए

- जीवन जोखिम में डालकर कर्तव्य निभाने के लिए

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक:

- विशिष्ट सेवा के लिए

- उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस:

- सराहनीय कार्य के लिए

- उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता के लिए

सराहनीय सेवा पदक:

- अच्छी सेवा के लिए

- कर्तव्यनिष्ठा के लिए

26 जनवरी को होगा सम्मान समारोह

इन सभी अधिकारियों और कर्मियों को 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान उनके परिवार और बिहार पुलिस के लिए गर्व का विषय है. इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना बिहार पुलिस की बढ़ती साख और प्रदर्शन को दर्शाता है.