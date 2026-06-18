खान सर पर थाने में FIR नहीं होने पर आई JDU की प्रतिक्रिया, रौशन आनंद को दिया ये सुझाव

पटना के कदमकुआं थाने की पुलिस ने खान सर पर एफआईआर करने मना कर दिया है. बीते बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे. उनके भाई की नेपाल में मौत हुई थी. इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

अशोक चौधरी ने दी कोर्ट जाने की सलाह

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने रौशन आनंद को सुझाव दिया है. गुरुवार (18 जून, 2026) को अशोक चौधरी से सवाल किया गया कि एक शिक्षक (रौशन आनंद) हैं जो कह रहे हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है. इस पर उन्होंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं होगी? मान लीजिए कि दिक्कत हो रही है तो कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए.

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अशोक चौधरी ने कहा कि अगर मान लेते हैं कि सरकार विरोध में केस नहीं ले रही है तो कोर्ट में चले जाएं. कोर्ट एफआईआर के लिए निर्देश देगा. पूछा गया कि इस केस में जाति को लेकर भी विवाद हो रहा है. इस पर कहा, " गंदा काम है… मास्टर को जातिवाद से क्या काम है? मास्टर का काम है बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना…"

अशोक चौधरी ने कहा, "2015 में हम मंत्री थे… याद होगा कोटा में एक घटना घटी थी… आग लग गई थी और बच्चे कूद-कूदकर नीचे आए थे… बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी. इसके बाद हमने कहा था कि डीएम की अध्यक्षता में जांच हो कि कहां पर कितनी जगह है, कितने बच्चे हैं, स्पेस है 200 छात्रों का और 500 बच्चों को रख लिया गया है, आज हर साल 18 लाख बच्चे प्लस टू और मैट्रिक पास कर रहे हैं. कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले ले रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं… तो जो सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेज के समय कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा यह अच्छा निर्णय है.

बता दें कि रौशन आनंद ने अपने भाई की मौत के पीछे षड्यंत्र रचने का आरोप खान सर पर लगाया है. उन्होंने यहां तक कहा है कि उनकी भी हत्या का प्रयास बेऊर जेल में किया गया था.

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