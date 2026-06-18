हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर पर थाने में FIR नहीं होने पर आई JDU की प्रतिक्रिया, रौशन आनंद को दिया ये सुझाव

खान सर पर थाने में FIR नहीं होने पर आई JDU की प्रतिक्रिया, रौशन आनंद को दिया ये सुझाव

Raushan Anand News: रौशन आनंद ने अपने भाई की मौत के पीछे षड्यंत्र रचने का आरोप खान सर पर लगाया है. उन्होंने यहां तक कहा है कि उनकी भी हत्या का प्रयास बेऊर जेल में किया गया था.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के कदमकुआं थाने की पुलिस ने खान सर पर एफआईआर करने मना कर दिया है. बीते बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे. उनके भाई की नेपाल में मौत हुई थी. इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. 

अशोक चौधरी ने दी कोर्ट जाने की सलाह

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने रौशन आनंद को सुझाव दिया है. गुरुवार (18 जून, 2026) को अशोक चौधरी से सवाल किया गया कि एक शिक्षक (रौशन आनंद) हैं जो कह रहे हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है. इस पर उन्होंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं होगी? मान लीजिए कि दिक्कत हो रही है तो कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए. 

यह भी पढ़ें- लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर सियासी बवाल के बीच पुलिस मुख्यालय का बयान, 'किसी भी व्यक्ति...'

अशोक चौधरी ने कहा कि अगर मान लेते हैं कि सरकार विरोध में केस नहीं ले रही है तो कोर्ट में चले जाएं. कोर्ट एफआईआर के लिए निर्देश देगा. पूछा गया कि इस केस में जाति को लेकर भी विवाद हो रहा है. इस पर कहा, " गंदा काम है… मास्टर को जातिवाद से क्या काम है? मास्टर का काम है बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना…"

अशोक चौधरी ने कहा, "2015 में हम मंत्री थे… याद होगा कोटा में एक घटना घटी थी… आग लग गई थी और बच्चे कूद-कूदकर नीचे आए थे… बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी. इसके बाद हमने कहा था कि डीएम की अध्यक्षता में जांच हो कि कहां पर कितनी जगह है, कितने बच्चे हैं, स्पेस है 200 छात्रों का और 500 बच्चों को रख लिया गया है, आज हर साल 18 लाख बच्चे प्लस टू और मैट्रिक पास कर रहे हैं. कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले ले रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं… तो जो सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेज के समय कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा यह अच्छा निर्णय है.

बता दें कि रौशन आनंद ने अपने भाई की मौत के पीछे षड्यंत्र रचने का आरोप खान सर पर लगाया है. उन्होंने यहां तक कहा है कि उनकी भी हत्या का प्रयास बेऊर जेल में किया गया था. 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी ने किसे दिया बड़ा तोहफा? लद्दाख जाइए, घूमिए और 20 हजार रुपया भी लीजिए

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Ashok Choudhary Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
खान सर पर थाने में FIR नहीं होने पर आई JDU की प्रतिक्रिया, रौशन आनंद को दिया ये सुझाव
खान सर पर थाने में FIR नहीं होने पर आई JDU की प्रतिक्रिया, रौशन आनंद को दिया ये सुझाव
बिहार
लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर सियासी बवाल के बीच पुलिस मुख्यालय का बयान, 'किसी भी व्यक्ति...'
लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर सियासी बवाल के बीच पुलिस मुख्यालय का बयान, 'किसी भी व्यक्ति...'
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने किसे दिया बड़ा तोहफा? लद्दाख जाइए, घूमिए और 20 हजार रुपया भी लीजिए
CM सम्राट चौधरी ने किसे दिया बड़ा तोहफा? लद्दाख जाइए, घूमिए और 20 हजार रुपया भी लीजिए
बिहार
सुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे
सुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति
'मुझे कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति?
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
क्रिकेट
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget