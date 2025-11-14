एक्सप्लोरर
बिहार में बीजेपी ने भी खोला खाता, चुनाव आयोग ने इन सीटों पर जारी किए रिजल्ट
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं. चुनाव आयोग ने कई सीटों पर नतीजे घोषित करने शुरू कर दिए हैं.
चुनाव आयोग ने अब बिहार में सीट वाइज फाइनल नतीजा देना शुरू कर दिया है. ईसी के मुताबिक, बीजेपी ने का भी खाता खुल गया है. मधुबनी सीट पर राणा रंधीर और साहेबगंज सीट पर राजू कुमार सिंह जीत गए हैं. बरुराज सिंह से अरुण कुमार सिंह विजेता घोषित किए गए.
