राहुल गांधी की छलांग बिहार में महागठबंधन की नैया लगाएगी पार? इन 40-50 सीटों पर पड़ेगा असर!
Bihar Election 2025: बेगूसराय में तालाब में उतरकर मछुआरों संग राहुल गांधी ने निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की. कांग्रेस को उम्मीद है कि 40-50 सीटों पर असर पड़ेगा, बीजेपी ने इसे चुनावी ड्रामा बताया.
बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया सक्रियता ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है. बेगूसराय में मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरना केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.
मतदाता अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस में जोश पैदा करने की कोशिश में जुटे राहुल गांधी ने रविवार (2 नवंबर) को मछुआरा और निषाद समुदाय को साधने की दिशा में यह कदम उठाया. उनके साथ वीआईपी पार्टी के प्रमुख और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी भी मौजूद थे.
बेगूसराय, बिहार में आज VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ वहां के मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 2, 2025
काम उनका जितना दिलचस्प है, उससे जुड़ी उनकी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर हैं। मगर, हर परिस्थिति में उनकी मेहनत, जज़्बा और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक है।… pic.twitter.com/8EecHux9m7
राहुल का कदम प्रतीकवाद या रणनीति का नया रूप?
राहुल गांधी का यह कदम कांग्रेस के लिए एक नए जनसंपर्क अभियान की तरह देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मछुआरा समुदाय के बीच जाकर राहुल गांधी ने भावनात्मक जुड़ाव का संदेश देने की कोशिश की है. सामाजिक रूप से यह समुदाय लंबे समय से राजनीतिक हाशिये पर रहा है. ऐसे में राहुल का यह कदम उन्हें सम्मान और पहचान देने जैसा है.
हालांकि बीजेपी ने इस पर तीखा पलटवार किया है. पार्टी नेताओं ने इसे 'चुनावी ड्रामा' बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ पर्व पर घाट पर जाने को 'ड्रामा' कहा था, अब वही काम खुद कर रहे हैं.
40 से 50 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा इसका सीधा असर
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का यह जनसंपर्क अभियान जनता से उनके गहरे रिश्ते का प्रमाण है. पार्टी का विश्वास है कि यदि यह अभियान भावनात्मक जुड़ाव को वोट में बदलने में सफल होता है तो बिहार के 40 से 50 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी पहले एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अब महागठबंधन के साथ है. ऐसे में सहनी का राहुल के साथ मंच साझा करना निषाद और मल्लाह समुदाय को यह संकेत देता है कि उन्हें सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलेगा.
जानें कहां पड़ेगा असर?
जानकारी के अनुसार बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा और दरभंगा जैसे जिलों में निषाद समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है. यहां के मतदाता यदि कांग्रेस और महागठबंधन की ओर झुकते हैं तो इसका चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मतदाता इसे केवल चुनावी नाटक या तात्कालिक दिखावा मानते हैं, तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है. बिहार की जनता अब प्रतीकों से आगे ठोस विकास और रोजगार की उम्मीद रखती है.
अब देखना होगा कि राहुल गांधी की यह 'राजनीतिक छलांग' वास्तव में महागठबंधन की नैया को पार लगाती है या सिर्फ एक और चुनावी तस्वीर बनकर रह जाती है.
