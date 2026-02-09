जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, बम की धमकी के चलते नहीं हो सकी सुनवाई, कोर्ट देगा अगली तारीख

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. उनकी आज (सोमवार, 9 फरवरी) पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई थी, जिसे अचानक टालना पड़ा है. इस वजह से पप्पू यादव पटना की बेऊर जेल में बंद रहेंगे.

दरअसल, सोमवार (9 ) पटना सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके बाद MP-MLA कोर्ट को भी खाली कराया गया था. इसी वजह से आज पप्पू यादव की बेल पर सुनवाई नहीं हो पाई.

कोर्ट परिसर में कुछ संदिग्ध नहीं मिला

कोर्ट को बम की धमकी मिलते ही पटना पुलिस एक्टिव हुई और पूरा कैंपस खाली कराया गया. इसके बाद चप्पे-चप्पे की जांच की गई. गहनता से जांच करने के बाद पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. हालांकि, सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और अदालतों में सुनवाई टाल दी गई है.

जेल भेजने से पहले मेडिकल जांच

रविवार (8 फरवरी) को पप्पू यादव को PMCH के कैदी वॉर्ड से बेऊर जेल भेज दिया गया था. मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर्स ने पाया था कि पप्पू यादव को एडमिट किए जाने की जरूरत नहीं है. जेल भेजने से पहले डॉक्टर्स ने उनका स्वास्थ्य ठीक पाया था. उनका कहना था कि सांसद का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन उसकी दवा रोजाना चल रही है. खतरे की कोई बात नहीं है. सीने और पीठ में जो दर्द, उसका इलाज कर दिया गया है और दवाइयां चल रही हैं. जेल के अंदर डॉक्टर्स उन्हें मॉनिटर करते रहेंगे.

क्या है 31 साल पुराना मामला?

पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में एक घर पर कब्जा कर लिया था. वह इसी मकान में किराये पर कमरा लेकर रहने गए थे. आरोप है कि पहले यहां उन्होंने अपना ऑफिस खोला और फिर धीरे-धीरे उसपर कब्जा कर लिया. उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी.