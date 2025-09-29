हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार3 साल में 241 करोड़ रुपये कमाए, 30.95 करोड़ रुपये GST दी... प्रशांत किशोर ने क्यों कही ये बात?

3 साल में 241 करोड़ रुपये कमाए, 30.95 करोड़ रुपये GST दी... प्रशांत किशोर ने क्यों कही ये बात?

Prashant Kishor Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी आमदनी का भी ब्योरा दिया. दरअसल उन पर कई बार ये सावल उठ चुके हैं कि जन सुराज के प्रचार और यात्रा पर इतने पैसे खर्च करने के लिए कहां से आते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें छह हत्याओं का आरोपी बताया और नीतीश सरकार से उनकी बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की मांग की. किशोर ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वह राज्यपाल से मिलकर इस मामले को उठाएंगे. साथ ही उन्होंने अपनी आमदनी का भी ब्योरा दिया.

'कंपनियों को सलाह देकर 241 करोड़ रुपये कमाए हैं'

प्रशांत किशोर ने कहा, ‘‘मैंने पिछले तीन साल में विभिन्न राजनीतिक दलों और कंपनियों को सलाह देकर 241 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसमें से 30.95 करोड़ रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपये आयकर के रूप में जमा किए हैं. मैंने अपनी व्यक्तिगत 98 करोड़ रुपये की राशि जनसुराज को दान दी है.’’

वहीं उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, ‘‘तारापुर में 1995 में छह लोगों की हत्या हुई थी, जो सभी कुशवाहा जाति के थे. यह बिहार में जातीय राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए. सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं कुशवाहा हूं.” किशोर ने आरोप लगाया कि मगर छह लोगों की हत्या से जुड़ा तारापुर मामला संख्या 44/1995 में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने अदालत में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एडमिट कार्ड जमा किया था, जिसमें उनका नाम ‘सम्राट चंद्र मौर्य’, पिता का नाम ‘सकुनी चौधरी’ और जन्मतिथि 01-05-1981 दर्ज है. किशोर ने कहा, ‘‘उस हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 14 साल थी और नाबालिग होने के कारण उन्हें राहत मिली.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि हम चौधरी का 2020 का हलफनामा देखें, तो उसमें उनकी उम्र 51 वर्ष बताई गई है. इसके हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 20-25 साल के आस पास होनी चाहिए थी. यह तथ्य उन्हें अभियोजन के दायरे में लाता है.’’  किशोर ने कहा कि यह ‘‘गंभीर आरोप’’ हैं.

उन्होंने लालू प्रसाद के शासनकाल के चर्चित शिल्पी गौतम बलात्कार और हत्या मामले का भी जिक्र करते हुए पूछा, ‘‘क्या सम्राट चौधरी उस मामले में संदिग्ध थे या नहीं? क्या इस मामले में सीबीआई जांच हुई थी और उनका सैंपल लिया गया था?’’ चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में आए किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर अपना हमला तेज करते हुए वैभव विकास ट्रस्ट के वित्तपोषण पर गंभीर सवाल उठाए.

उन्होंने दावा किया कि जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई ट्रस्ट की सदस्य अनीता कुणाल के बेटे से हुई है, तब से ट्रस्ट करीब 100 करोड़ की जमीन खरीद चुका हैं. प्रशांत किशोर ने ट्रस्ट के लोगों से इस 100 करोड़ की खरीददारी का स्रोत बताने को कहा. इन लोगों में किशोर कुणाल, अनीता कुणाल, और जिया लाल आर्य शामिल हैं.

100 करोड़ के मानहानि नोटिस वापस लेने की मांग

उन्होंने अशोक चौधरी से पांच दिन में ‘‘100 करोड़ के मानहानि नोटिस वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी और इस्तीफा देने की मांग की.’’ प्रशांत किशोर ने कहा,‘‘अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उनका राजनीतिक घेराव करेंगे और राज्यपाल से कार्रवाई की मांग करेंगे और 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे.’’

उल्लेखनीय है कि अशोक चौधरी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर प्रशांत किशोर को 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा था. किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 20 हजार करोड़ रुपये के ठेके दिए हैं और पांच प्रतिशत कमीशन लिया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं चोरी नहीं करता, जो सलाह देता हूं उसका पैसा लेता हूं और तब तक बिहार के विकास के लिए काम करूंगा, जब तक बिहार में सुधार नहीं होता.’’

ये भी पढ़ें: कैमूर में लापता महिला का शव उसी के घर से मिला, हत्या कर बोरे में रखी गई बॉडी बरामद

Published at : 29 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar Chunav Patna News Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
इंडिया
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
शिक्षा
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget