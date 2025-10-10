पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह करेंगी प्रशांत किशोर से मुलाकात, RJD नहीं जन सुराज में होंगी शामिल?

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. बिचार चुनाव के बीच शुरू हुए इस विवाद में अब नया मोड़ आ गया है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) की दोपहर 2.00 बजे प्रशांत किशोर से मुलाकात करने वाली हैं. ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वह जन सुराज में शामिल होने वाली हैं?