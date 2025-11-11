बिहार चुनाव के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के होटल पर छापेमारी, बोलीं- ये राजनीतिक साजिश

रोहतास जिले में शुक्रवार (7 नवंबर) की रात एक बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के होटल में छापेमारी की. ज्योति सिंह इस समय काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं.

यह छापेमारी उस समय हुई जब वह बिक्रमगंज स्थित अपने होटल में ठहरी हुई थीं. देर रात की इस कार्रवाई ने इलाके में हलचल मचा दी है और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

बिना महिला फोर्स के होटल में मारा छापा - ज्योति सिंह

छापेमारी के बाद ज्योति सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है. देर रात मेरे होटल में पुलिस बिना किसी महिला फोर्स के पहुंची और तलाशी ली. यह कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है. ज्योति सिंह ने आगे कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं और जनता का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है. ऐसे में विरोधी ताकतें उन्हें डराने और बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं.

छापेमारी पर प्रशासन ने नहीं दिया कोई आधिकारिक बयान

इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी चुनाव आचार संहिता के तहत संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए की गई थी. चुनावी मौसम में इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर स्थानीय प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है.

छापेमारी से काराकाट में गर्मा गई राजनीति

ज्योति सिंह का नाम भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी होने के साथ-साथ अब एक राजनीतिक चेहरा के रूप में भी चर्चा में है. उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से काराकाट विधानसभा क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है. समर्थकों ने प्रशासन के कदम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

चुनाव आयोग से की जाएगी घटना को लेकर शिकायत

सूत्रों के अनुसार, ज्योति सिंह इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह कार्रवाई नियमों के तहत थी, तो फिर महिला फोर्स की अनुपस्थिति क्यों थी. यह मेरे अधिकारों का उल्लंघन है.

फिलहाल, पुलिस की जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस छापेमारी पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण देता है.

