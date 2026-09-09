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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर की नेहा के बाद पटना में रिया गिरफ्तार, UP से ला रही थी शराब

समस्तीपुर की नेहा के बाद पटना में रिया गिरफ्तार, UP से ला रही थी शराब

पटना में 14 हजार की अंग्रेजी शराब के साथ रिया को पकड़ा गया है. वाराणसी से शराब लाकर दानापुर पहुंचाने का आरोप है. पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 09 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. समस्तीपुर में रिया नाम की युवती शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुई थी. अब पटना जंक्शन के पास से बीते मंगलवार को एक युवती को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, युवती के हैंड बैग और शोल्डर बैग से करीब 14 हजार रुपये की शराब बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवती की पहचान रिया के रूप में हुई है. वह शाहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है. पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि शराब वाराणसी (यूपी) से खरीदी थी और इसे दानापुर में किसी व्यक्ति तक पहुंचाना था. शराब की खेप एक परिचित युवक के कहने पर लाने की बात भी सामने आई है.

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रुपये के लालच में तस्करी का आरोप

एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि युवती ने पूछताछ में रुपये के लालच में शराब की खेप लाने की बात स्वीकार की है. पुलिस को उसने यह भी बताया कि इससे पहले उसने शराब की तस्करी नहीं की थी. एक युवक के कहने पर उसने शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए यह कदम उठाया.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है युवती

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवती पढ़ाई कर रही है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है. मामले में एक युवक के भी जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की सप्लाई में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

मंत्री श्रवण कुमार ने जताई चिंता

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने महिलाओं के शराब तस्करी के मामलों में गिरफ्तार होने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि महिलाओं की मांग पर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था. अगर अब महिलाएं ही शराब की तस्करी में शामिल पाई जा रही हैं तो समाज के सभी लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 09 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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