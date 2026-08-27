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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘भोजपुरी बवाल’ पर संग्राम! तेज प्रताप ने मोतीलाल राय पर लगाया धमकी का आरोप

‘भोजपुरी बवाल’ पर संग्राम! तेज प्रताप ने मोतीलाल राय पर लगाया धमकी का आरोप

तेज प्रताप यादव ने निष्कासित नेता मोतीलाल राय पर ‘भोजपुरी बवाल’ का प्रोमो रुकवाने के लिए JioHotstar पर दबाव और धमकी देने का आरोप लगाया है. मामले की जांच की मांग की गई है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव से जुड़े ‘भोजपुरी बवाल’ कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पार्टी की ओर से जारी एक बयान में पूर्व सहयोगी मोतीलाल राय पर JioHotstar की टीम और अधिकारियों को फोन कर कार्यक्रम का प्रोमो रुकवाने के लिए दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

पार्टी ने कहा है कि मोतीलाल राय को पहले ही जनशक्ति जनता दल से निष्कासित किया जा चुका है. इसके बावजूद उनके खिलाफ लगातार गंभीर शिकायतें और आरोप सामने आते रहे हैं. पार्टी का दावा है कि तेज प्रताप यादव से नजदीकी का फायदा उठाकर मोतीलाल राय ने विश्वासघात किया.

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‘प्रसारण रुकवाने का प्रयास’

जनशक्ति जनता दल के मुताबिक, मोतीलाल राय कथित तौर पर JioHotstar के अधिकारियों को फोन कर ‘भोजपुरी बवाल’ के प्रोमो और प्रसारण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि जय सिंह राठौर, जो पहले जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ने भी कथित तौर पर मोतीलाल राय के इशारे पर JioHotstar के अधिकारियों से संपर्क किया और प्रसारण रोकने के लिए दबाव बनाया.

तेज प्रताप की लोकप्रियता से घबराने का आरोप

पार्टी की ओर से कहा गया है कि तेज प्रताप यादव की बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन से घबराकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. बयान में मोतीलाल राय पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और विरोधियों के साथ मिलकर काम करने के भी आरोप लगाए गए हैं. महुआ विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप के खिलाफ काम करने और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया गया है.

चोरी के मामले का भी जिक्र

जनशक्ति जनता दल ने मोतीलाल राय से जुड़े एक अन्य मामले का भी जिक्र किया है. पार्टी के अनुसार, उनके आवास से करीब 20 लाख रुपये की चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है. हालांकि, इस मामले में आरोपों और जांच की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग

पार्टी ने प्रशासन से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति की ओर से ‘भोजपुरी बवाल’ का प्रसारण रुकवाने के लिए धमकी, दबाव या किसी तरह का अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसकी जांच की जाए. दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है.

इसके साथ ही पार्टी ने लोगों से मोतीलाल राय या उनके सहयोगियों के नाम से आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, पैसे की मांग या किसी अन्य संपर्क से सावधान रहने की अपील की है. पार्टी ने किसी भी तरह के लेन-देन से पहले पूरी तरह सत्यापन करने को कहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 27 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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