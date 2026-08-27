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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना छात्र और किसान आंदोलन: हिंसा मामले में 2 FIR दर्ज, एक हजार से ज्यादा आरोपी

पटना छात्र और किसान आंदोलन: हिंसा मामले में 2 FIR दर्ज, एक हजार से ज्यादा आरोपी

बिहार के पटना में 25 अगस्त को छात्रों ने सीएम सम्राट चौधरी के आवास के घेराव का आह्वान किया था. इस दौरान हिंसा व उपद्रव का मामला सामने आया था, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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पटना में 25 अगस्त को छात्रों व किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव व हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़े जाने, भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के मामले में कोतवाली थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

इन मामलों में उपद्रव करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. इन दोनों मामलों की बात करें तो 78 नामजद और 1000 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

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कार्रवाई में जुटी पटना पुलिस

पुलिस अब प्राथमिकी में नामजद और अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई में जुटी है. बता दें 25 अगस्त को छात्रों संगठनों ने सीएम आवास घेराव का आह्वान किया था, प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ा रहा था, इसी विरोध प्रदर्शन में किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. 

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था, बवाल काटा था, बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.  

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र

Tre 4 में एकल परीक्षा, निगेटिव मार्किंग सिस्टम हटाने, 70 वीं bpsc परीक्षा रद्द करने, डोमिसाइल नीति लागू समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने गांधी मैदान से डाकबंगला तक मार्च किया था. वहीं किसान भी इस मार्च में शामिल हुए थे, आरोप लगा रहे थे की सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार जबरन उनकी खेती वाली जमीन ले रही है.

पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की है और सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. 

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Published at : 27 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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