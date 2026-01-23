बिहार: छात्रा मौत पर राजनीति तेज, उपेंद्र कुशवाहा बोले- दोषी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे

पटना के शंभू हॉस्टल में संदेहास्पद स्थिति में छात्रा की मौत के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा मृतक छात्रा के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे. मुलाकात के बाद उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं. एसआईटी का गठन किया गया है और हर पहलू से छानबीन की जा रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

जांच एजेंसियों और प्रशासन पर भरोसा रखे परिजन- उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने मृतक छात्रा के परिजनों से भी अपील की कि वे जांच एजेंसियों और प्रशासन पर भरोसा रखें, ताकि पुलिस निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के जांच पूरी कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों से मुलाकात के दौरान जो भी मांगें सामने आएंगी, उन्हें वह मुख्यमंत्री या प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष रखेंगे, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

कुशवाहा ने बिहार भवन के विरोध पर मनसे की तीखी आलोचना

उन्होंने महाराष्ट्र में बिहार भवन का विरोध करने पर मनसे की तीखी आलोचना की और कहा उनके राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है. उन्होंने मनरेगा योजना जय राम जी को लेकर की गई टिप्पणी पर तंज कसा और कहा कि इसी वजह से बिहार में उनका ये हाल हुआ है.

वहीं राजीव प्रताप रूडी द्वारा तेजस्वी यादव के आने पर अपराध बढ़ने संबंधी टिप्पणी पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि रूडी ने यह बयान किस संदर्भ में दिया है. उन्होंने इस पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया.

