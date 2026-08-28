खान सर के हाथों में 5 किलो राखी! रोशन आनंद की कलाई पर भी सैंकड़ों राखियां

रक्षाबंधन के मौके पर चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर और रोशन आनंद अलग-अलग अंदाज में नजर आए. खान सर के हाथ में 5 किलो से अधिक राखियां थीं तो वहीं खान सर से विवाद को लेकर चर्चा में रहे रोशन आनंद भी राखी की भार से हाथ नहीं उठा पा रहे थे. रोशन आनंद ने अपने संस्थान में सैकड़ों छात्राओं के साथ राखी का त्योहार मनाया. इस दौरान छात्राओं के लिए 84 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई.

रक्षाबंधन पर खान सर के संस्थान में हर साल बड़ी संख्या में छात्राएं पहुंचती रही हैं. छात्राएं उन्हें राखी बांधती थीं और यह आयोजन काफी चर्चा में रहता था. हालांकि इस बार रोशन आनंद ने भी उनको टक्कर दे दिया.

रोशन आनंद को सैकड़ों छात्राओं ने बांधी राखी

इस बार रोशन आनंद ने अपने संस्थान में छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं ने उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाई. आयोजन को लेकर छात्राओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया. रोशन आनंद की ओर से कार्यक्रम में छात्राओं के लिए खाने की विशेष व्यवस्था की गई थी. दावा किया गया कि करीब 84 प्रकार के व्यंजन तैयार कराए गए थे.

‘इस बार रक्षाबंधन की खुशी ज्यादा है’

रोशन आनंद ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन उनके लिए खास खुशी का दिन है, क्योंकि एक दिन पहले सरकार ने छात्रों की कई मांगों को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि भले ही छात्रों की सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन कई समस्याओं का समाधान हुआ है, जो खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि पहले छात्रों के बीच रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं और इसलिए छात्राओं के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है.

धरना खत्म होने के बाद संस्थान में मनाया त्योहार

रोशन आनंद ने बताया कि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा. हालांकि सरकार के साथ सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हो गया. इसके बाद उन्होंने अपने संस्थान में छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाने का फैसला किया. इस दौरान छात्राओं ने रोशन आनंद को राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई. कार्यक्रम में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.