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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, 16 लाख रुपये की अवैध शराब बरामद, कूरियर से पहुंची थी बिहार

Bihar News: पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, 16 लाख रुपये की अवैध शराब बरामद, कूरियर से पहुंची थी बिहार

Patna News In Hindi: पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर पिकअप से शराब बरामद की है. शराब को कूरियर के जरिए हाइड्रो केमिकल के नाम पर मंगाया गया था.

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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बिहार की पटना पुलिस ने रविवार (29 मार्च) की रात बड़ा एक्शन लेते हुए 16 लाख रुपये की कीमत की 881 लीटर अवैध शराब बरामद की है. इस शराब की खेप को कूरियर के जरिए पटना मंगवाया गया था. पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर पिकअप से शराब बरामद की है. शराब को कूरियर के जरिए हाइड्रो केमिकल के नाम पर मंगाया गया था. पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है.

पुलिस को देखकर वाहन चालक फरार

रविवार की रात पिकअप वैन करबिगहिया से गुजर रहा था. पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को देखकर पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. ट्रैफिक पुलिस ने पिकअप वैन में रखे कार्टन को देखकर थाने को सूचना दी. 

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद पिकअप वैन जब्त कर थाने लाकर चेक किया गया तो अलग-अलग कार्टन में चंडीगढ़ निर्मित शराब की बोतल पाई गईं. पुलिस के मुताबिक पटना सिटी में इस खेप की डिलीवरी होनी थी.

हाइड्रो केमिकल के नाम पर बुक किए गए थे कार्टन

पुलिस द्वारा जब्त इन कार्टनों को हाइड्रो केमिकल के नाम पर बुक किया गया था, जबकि अंदर शराब थी. पुलिस ने संबंधित कूरियर कंपनी के एक कर्मी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. तस्करी नेटवर्क के तार चंडीगढ़, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है. 

पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है. बता दें कि शराब बंदी होने के बावजूद बिहार में आए दिन शराब बरामदगी के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं अब कूरियर के जरिए भी शराब मंगाई जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. साथ ही कारोबारियों की मेहनत पर भी पानी फिर गया है.

ये भी पढ़ें: Bihar News: आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! तमाम बैठकों के बीच बिहार में नए CM को लेकर हलचल तेज

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Published at : 30 Mar 2026 09:24 AM (IST)
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Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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