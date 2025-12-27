पटना में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा को दबोचा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा को दबोचा

Patna Crime News: पटना के पालीगंज में कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा के पास से एक राइफल, एक बंदूक, दो देसी कट्टा, 41 जिंदा कारतूस, 14 खोखा, दो मैगजीन, एक पिस्टल कवर बरामद किया गया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 27 Dec 2025 06:40 PM (IST)
पटना के पालीगंज से पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है. शनिवार (27 दिसंबर) को पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है. ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पुलिस ने कार्रवाई की है. पालीगंज के रानीतालाब थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी नवल किशोर शर्मा को पुलिस ने दबोचा है. उसके पास से एक राइफल, एक बंदूक, दो देसी कट्टा, 41 जिंदा कारतूस, 14 खोखा, दो मैगजीन, एक पिस्टल कवर बरामद किया गया है. 

आशंका जताई जा रही है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. नवल किशोर शर्मा के खिलाफ रानीतालाब थाना में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी. पुलिस जांच में जुटी है. जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी को हथियार कहां से मिले और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की भूमिका तो नहीं है.

Published at : 27 Dec 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Patna BIHAR NEWS
