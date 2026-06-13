पटना के मसौढ़ी में पुलिस पर फायरिंग, दारोगा और थाना इंचार्ज घायल; छावनी में तब्दील हुआ इलाका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने अपहृत युवक को सुरक्षित निकाला, अपराधी फरार.

बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसका ताजा उदाहरण प्रदेश के पटना जिले में देखने को मिला. यहां शुक्रवार (12 जून) शाम गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मसौढ़ी के दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. यह घटना पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की है. यहां के मणिचक तालाब में शुक्रवार (12 जून) की शाम एक युवक के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी.

इस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार गोली लगने से घायल हो गए. वहीं, मसौढ़ी थाना के सहायक अवर निरीक्षक (ASI) संजय सिंह के हाथ में गोली लगी है. पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी को भी गोली लगने की खबर है. दोनों पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है.

Patna, Bihar: Masaurhi SHO Rahul Kumar and another policeman were injured in a gunfight with criminals during a raid in Patna district. Both are hospitalized and out of danger, while a manhunt is underway pic.twitter.com/jWtBvKaTEn — IANS (@ians_india) June 12, 2026

CM सम्राट चौधरी का उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर बड़ा बयान, 'दीपक प्रकाश मंत्री हैं और आगे…'

हथियारबंद बदमाशों ने युवक को किया था अगवा

दरअसल, में पटना जिले के मसौढ़ी में शुक्रवार शाम एक कार पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश एक युवक को अगवा कर मणिचक तालाब उतारकर मारपीट करने लगे और जबरन उसे पश्चिम खंधे की ओर ले जाने लगे. इस दौरान स्थानीय मोहल्ले के लोग भी दौड़ पड़े. लोगों को आशंका थी कि कहीं बदमाश उनके ही मोहल्ले के किसी युवक को तो नहीं उठाकर ले जा रहे हैं. ग्रामीणों को अपनी ओर बढ़ता देख बदमाशों ने हथियार लहराते हुए धमकी दी कि जो भी आगे बढ़ेगा, उसे गोली मार दी जाएगी. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल

इधर घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसएचओ के नेतृत्व में अपराधी घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर गई थी. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड गोलियां चलाईं. दोनों ओर से करीब एक दर्जन राउंड फायरिंग होने की बात सामने आ रही है. पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष (SHO) राहुल कुमार के पैर में गोली लग गई, जबकि ASI संजय सिंह के हाथ में गोली लगी है. वहीं, एक अपराधी के भी गोली लगने की सूचना है.

Patna, Bihar: SSP Kartikeya K. Sharma says, "The police team that went to the spot based on the information was led by the Additional SHO. An exchange of fire took place during the operation, and the Additional SHO sustained a bullet injury to his leg. He is currently undergoing… pic.twitter.com/u74DZoEvIV — IANS (@ians_india) June 12, 2026

मसौढ़ी के संगतपर मोहल्ले का रहने वाला है युवक

गोलीबारी के बीच अगवा युवक अपराधियों के गिरफ्त से किसी तरह निकलकर भागता हुआ पुलिस वाहन तक पहुंच गया और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. बरामद युवक मसौढ़ी के संगतपर मोहल्ले का रहने वाला है. घटना के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद की है, जिसे अपराधियों से जुड़ा मानकर जांच की जा रही है.

पूरा इलाका छावनी में तब्दील

इसके अलावा दो-तीन संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस अब फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इधर घटना के बाद मणिचक तालाब घाट और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. वहीं, लोगों में इस घटना से दहशत ता माहौल है.