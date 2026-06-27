PMCH के पद से हटाने पर भड़के डॉ. नरेंद्र प्रताप, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को बताया तानाशाही

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डॉ. सिंह ने कार्रवाई को तानाशाही बताकर न्याय की गुहार लगाई.

बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (PMCH) के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया है. डॉ. नरेंद्र प्रताप पर आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत जब अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तब वो बिना सूचना के ही अनुपस्थित थे, जबकि 23 जून को होने वाले स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम की सूचना 22 जून की शाम को ही दे दी गई थी.

इस कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी पहले से तय थी, जिसपर सहमति भी बनी थी. डॉ. नरेंद्र प्रताप ने अपने पुत्र के जरिये अपने जलने की सूचना कार्यक्रम समाप्त होने के कई घंटे बाद दी. अब इस मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी. वहीं, डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस आदेश को तानाशाही बताया है और न्याय की गुहार लगाई है.

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जांच में क्या सामने आया?

जिला प्रशासन और विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. सिंह कथित रूप से अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे. ये सच तब सामने आया जब उनके क्लिनिक में एक छद्म मरीज (फर्जी मरीज) को भेजा गया. जिला प्रशासन और विभागीय जांच में उनके क्लिनिक के बाहर उनका सरकारी वाहन खड़ा पाया गया. मरीजों और क्लिनिक स्टाफ ने भी उनके उपलब्ध रहने की जानकारी दी. इस तरह सरकारी काम की अवधि में भी उनके निजी प्रैक्टिस किए जाने के संकेत मिले हैं.

डॉ. नरेंद्र प्रताप को किया गया पदमुक्त

जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही, कर्तव्यहीनता, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप डॉ. नरेंद्र प्रताप के खिलाफ पाए गए हैं. इसी आधार पर उन्हें PMCH प्राचार्य के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में पदस्थापित किया गया है. हालांकि, यह केवल प्रशासनिक स्थानांतरण है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं है. मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी और डॉ. सिंह का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई

बता दें कि निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार को PMCH के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह को पदमुक्त कर दिया है. 23 जून को निरीक्षण पर निशांत PMCH पहुंचे थे. इस दौरान अस्पताल ड्यूटी से डॉ नरेंद्र प्रताप नदारद थे. मीटिंग के लिए निशांत ने प्रिंसिपल को कॉल भी किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था. बिना छुट्टी लिए ही वो अनुपस्थित पाए गए थे.

डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई को बताया तानाशाही

PMCH के प्राचार्य पद से हटाए जाने के बाद शुक्रवार (26 जून) को डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने पटना में प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई को तानाशाही बताया है. उन्होंने जला पेट दिखाते हुए सीएम, पीएम व स्वास्थ्य विभाग से न्याय की गुहार लगाई और VRS की इच्छा जताई है. उन्होंने अपना जला हुआ पेट दिखाते हुए दावा किया कि दुर्घटना के कारण वह अस्पताल नहीं पहुंच सके. उन्होंने कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई कर दी गई, जो पूरी तरह तानाशाही रवैया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जलन और राजनीति से प्रेरित लगती है.

उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने कहा है कि पटना में मेरा घर व प्राइवेट क्लिनिक एक ही बिल्डिंग में है. मैं निजी क्लिनिक में 23 जून को मरीज नहीं देख रहा था.

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