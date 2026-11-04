पटना में खाकी पर दाग, नशे के आरोपियों से डील का आरोप, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बिहार की राजधानी पटना में पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई हुई है. फुलवारी शरीफ थाने में तैनात पांच ASI और तीन सिपाहियों समेत आठ पुलिसकर्मियों को आज (4 नवंबर 2026) निलंबित कर दिया गया. इन पर नशे के कारोबार से जुड़े दो आरोपियों को कथित तौर पर मोटी रकम लेकर छोड़ने का आरोप है.

मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इस घटना के बाद पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2026 को फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ छापेमारी की थी. इस दौरान आकिब खान उर्फ मोहम्मद साकिब खान को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसी कार्रवाई के दौरान आफताब आलम और एहसान को भी पकड़कर थाने लाया गया था.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट अपराध और क्राइम वाले बयान पर घिरे, मनोज झा और पप्पू यादव बरसे

दो आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप

आरोप है कि आफताब आलम और एहसान के नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं किए गए. इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं दी गई. आरोप है कि छापेमारी टीम में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों ने दोनों को छोड़ने के लिए मोटी रकम ली. उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया. मामले की भनक तब लगी जब पैसों के लेन-देन को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई.

दरअसल, अभियुक्तों को छोड़ने के लिए 11 लाख रुपये का रकम तय हुआ था, जिसे तीन किस्तों में देना था. कहा जा रहा है कि अंतिम किस्त को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला का खुलासा हुआ.

जांच में आठ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता

बुधवार को सेंट्रल एसपी सह पश्चिमी एसपी चंद्रप्रकाश ने मीडिया को बताया कि पूरे मामले की जांच कराई गई. जांच में प्रथम दृष्टया आठ पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है. इनमें पांच ASI और तीन सिपाही शामिल हैं. पुलिस ने सभी को निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई

निलंबित ASI में दिवाकर प्रसाद, नारद मुनि सिंह, रितेश कुमार, आकाश कुमार और पवन कुमार शामिल हैं. वहीं, सिपाही में साबिर आलम, आनंद राज और शुभम कुमार शामिल हैं. एसपी के मुताबिक, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है. पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की बात भी सामने आई है. जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें- बंशीधर-राहुल राज के खिलाफ महागठबंधन ने की शिकायत, सदस्यता रद्द करने की मांग