पहले कहासुनी, फिर पेट्रोल छिड़ककर आग! पटना में 2 लोग घायल

राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र के कैमाशीको मोहल्ले में आपसी विवाद के बाद एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है. घटना में दो लोगों के घायल होने की सूचना है. जख्मी आशुतोष राज को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी युवक उपेंद्र की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.

बताया जा रहा है कि शुक्रवार (25 सितंबर 2026) देर रात करीब 11 बजे आशुतोष राज कैमाशीको मोहल्ले में एक चाउमिन दुकान के पास मंचूरियन लेने पहुंचे थे. वहां पहले से मौजूद उपेंद्र नामक युवक से उनकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद उपेंद्र ने आशुतोष के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आशुतोष के अनुसार, आग लगने के बाद वह जलती हालत में पत्थर घाट की ओर भागा.

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दुकानदार ने पानी डालकर बुझाई आग

आग की लपटों में घिरे आशुतोष जब मारूफगंज मोड़ के पास पहुंचा तो एक दुकानदार ने पानी डालकर आग बुझाई. इसके बाद आशुतोष अपने घर चले गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मालसलामी और चौक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल आशुतोष को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है.

खरीदारी करने आया युवक भी झुलसा

घटना के दौरान किला रोड निवासी उदय राय भी मौके पर खरीदारी कर रहा था. आग की चपेट में आने से उनके मामूली रूप से घायल होने की बात सामने आई है. उसका भी इलाज कराया गया है. पुलिस घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है.

बयान के बाद स्पष्ट होगी पूरी घटना

पुलिस के मुताबिक, घायल आशुतोष के बयान के बाद घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस आपसी विवाद के कारणों और आग लगाने के आरोपों की जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी उपेंद्र की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और घायल के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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