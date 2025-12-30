पटना: जमीन विवाद में खेत में काम कर रहे किसान को मारी गोली, बाइक से आए थे बदमाश

गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के बड़े वादों के बावजूद राज्य में अपराधी घटनाओं में कमी होने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधियों का मनोबल सर चढ़ कर बोल रहा है. ऐसा ही एक मामला आज (30 दिसंबर) राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल इलाके में देखा गया है. जहां सुबह-सुबह किसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं.

आज सुबह करीब 7 बजे बाढ़ अनुमंडल के सक्सोहरा थाना क्षेत्र स्थित कैमा टाल की मुख्य सड़क पर 38 वर्षीय किसान गोरेलाल यादव को तीन की संख्या में बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. जानकारी के अनुसार, गोरेलाल यादव घर से अपने खेत पर लगे फसल को देखने जा रहे थे. तभी बाइक से आए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोरेलाल यादव को दो गोली लगी हैं, जिनमें से एक गोली सिर में दूसरी सीने में लगी है.

जमीन के विवाद को लेकर किसान को मारी गोली

घटना की जानकारी पर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया जहां प्रथम चिकित्सा के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की डॉक्टर के मुताबिक स्थिति काफी गंभीर बनी हुई. ग्रामीणों में बताया कि गोरेलाल खेती अपनी खेती को भी देखते थे और ऑटो भी चलाते थे. उनका किसी से कोई विवाद नहीं रहा है. काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं. लेकिन मिली जानकारी के अनुसार एक पड़ोसी से उनका बहुत पुराना जमीनी विवाद चल रहा था. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

सूचना के बाद बाढ़ SDPO और सकसोहरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. जहां से पुलिस ने चार कारतूस के खोखे बरामद किए हैं. लेकिन पुलिस अभी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है. बता दें कि गोरेलाल यादव सक्सोहरा के रहने वाले बताए जाते हैं. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. छानबीन के बाद ही घटना का स्पष्ट कारण का पता चल सकेगा.

ये भी पढ़िए- मथुरा में नए साल पर एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम पर बवाल, विरोध में उतरे साधु-संत, DM को लिखा पत्र