पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन हंगामा मामले में एक्शन, 500 उपद्रवियों के खिलाफ FIR, 6 गिरफ्तार

पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए उपद्रव में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं. पूरे घटनाक्रम पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. मामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इसके साथ ही प्रशासन ने लगभग 500 लोगों पर FIR की है.

रविवार (14 जून) को पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ. इस दौरान परीक्षार्थियों ने पत्थर चलाएं तो पुलिस ने लाठियां बरसाईं. वहीं भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने गोली भी चलाई है. पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं.

मद्य निषेध सिपाही बहाली की परीक्षा का आयोजन

बता दें कि रविवार को पूरे बिहार में मद्य निषेध विभाग अंतर्गत मद्य निषेध सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है. दो पाली में यह परीक्षा कराई जाएगी. लिखित परीक्षा के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए है. 14 जून और 17 जून को यह परीक्षा होगी.

परीक्षा देने से पहले ही आज राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया. दरअसल देर रात परीक्षार्थी जब स्टेशन पहुंचे उस दौरान स्पेशल ट्रेन की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. रेलवे ट्रैक पर बैठे अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की.

रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मांग को लगभग 2:00 बजे रात में पूरा भी कर दिया. हालांकि जो अभ्यर्थी ट्रैक पर बैठे थे उन्होंने स्पेशल ट्रेन आने के बाद भी, अपना प्रदर्शन जारी रखा और फिर रेलवे ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर उठाकर पथराव शुरू कर दिया.

पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, पथराव के बाद रेलवे ट्रैक पर काटा बवाल

पुलिस ने उपद्रवियों पर चलाईं लाठियां

असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव के बाद रेल प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और उपद्रव मचा रहे और असामाजिक तत्वों पर लाठियां चलाई गई. असामाजिक तत्वों का बर्ताव देख सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा द्वारा हवाई फायरिंग की गई. इस दौरान भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के कई गोली भी दागे गए.

रेलवे स्टेशन पर हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए. खुद आईजी जितेंद्र राणा को भी चोटे आई हैं. पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन ने पांच लोगों को हिरासत में भी लिया है इसके साथ ही 100 से ज्यादा के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है. इस घटनाक्रम को लेकर रेल आईजी अमरेश कुमार ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी प्रवक्ता ने मामले पर क्या कहा?

इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, "कानून से ऊपर कोई नहीं होता. हमारा स्पष्ट मानना है ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. परीक्षार्थी जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे. अनुशासित थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने रेल ट्रैक जाम करके अपने इरादे साफ कर दिए. पथराव किया सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो भी तब जब उनकी स्पेशल ट्रेन की मांग थी, जिसको रेल प्रशासन ने मुहैया कराया."

मामले पर क्या बोली जेडीयू?

जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि छात्रों का अधिकार है अपनी मांग को रखना और बिहार सरकार छात्रों के अधिकार पर काम करती है. लेकिन जो घटना पाटलिपुत्र स्टेशन पर तोड़फोड़ की हुई वह कहीं से भी जायज नहीं है. छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुसकर माहौल को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में कानून अपना काम करेगी.

रेलवे स्टेशन हंगामे पर आरजेडी की प्रतिक्रिया

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि छात्रों द्वारा पथराव करना और प्रशासन द्वारा गोली चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है. हम छात्रों को कहना चाहेंगे कि कानून अपने हाथ में ना लें, लेकिन छात्रों का परीक्षा था और व्यवस्था न होने के कारण छात्र आक्रोशित हुए इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. आज जो मध निषेध विभाग का परीक्षा था उसके लिए छात्रों के आवागमन के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए इस पर जवाब देना चाहिए.

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