नितिन नवीन पर बरसे मनोज झा, 'पहले अंदर का दीया जलाएं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उनके बयानों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने आर्थिक असमानता समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा.

नितिन नवीन ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब देश में निराशा का माहौल था. उनके मुताबिक मोदी के नेतृत्व में युवाओं को इस स्थिति से बाहर निकाला गया और देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी से बाहर आए हैं.

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मनोज झा बोले- आंकड़ों को देखने का नजरिया गलत

RJD सांसद मनोज झा ने बीजेपी अध्यक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि बीजेपी नेता किस दुनिया से आंकड़े जुटाते हैं और उन्हें किस तरह देखते हैं. उन्होंने संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का हवाला देते हुए आय की असमानता और संपत्ति के संकेंद्रण पर सवाल उठाए.

#WATCH दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "पता नहीं ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी दुनिया से आंकड़े जुटाते हैं और उन आंकड़ो को कैसे देखते हैं। संविधान धारा 39 के आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर लें। आय की असमानता,… pic.twitter.com/pDC4LIgqAn — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2026

‘2013 और आज की स्थिति बताइए’

मनोज झा ने कहा कि अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन केवल विकास दर के आधार पर नहीं होना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि 2013 में आय की असमानता और संपत्ति का संकेंद्रण कितना था और आज स्थिति क्या है. उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर स्पष्ट आंकड़ों के साथ जवाब देने की बात कही.

‘घरों के चिराग बुझे हैं, पहले अंदर का दीया जलाएं’

मनोज झा ने बीजेपी के कार्यक्रम और मोदी सरकार की उपलब्धियों के जश्न पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि कई घरों के चिराग बुझ गए हैं और कई राज्य आपदा का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में जश्न मनाने के बजाय लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर दीया जलानी है तो सबसे पहले अंदर का दीया जलाएं, क्योंकि ज्ञान की जरूरत है.

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