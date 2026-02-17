बिहार पुलिस ने मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों का नाम सोनू कुमार (पटना निवासी), बाला जी (भोजपुर निवासी) और निरंजन शर्मा (राजस्थान निवासी) है. पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ जारी है ताकि उनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके.

SP परिचय कुमार ने बताया कि पकड़े गए अपराधी लोगों के बैंक खातों से अवैध निकासी और ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. इनके पास से 17 ATM कार्ड, 19 सिम कार्ड, 7 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के बारकोड प्रिंट लगे डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं.

सस्ते लोन के नाम पर ठगी

SP के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति साइबर ठगी और ATM से अवैध निकासी की योजना बना रहे हैं, उसी के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई. पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे ATM, लोन और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए आम लोगों से ठगी किया करते थे. गिरोह सोशल मीडिया पर सस्ते लोन देने के नाम पर विज्ञापन निकालता था. जो लोग संपर्क करते थे उन्हें विश्वास में लेने के लिए पूरी प्रक्रिया के तहत प्रोसेसिंग फीस ली जाती थी.

लाखों का ट्रांजैक्शन

इन तीनों के खातों में पिछले महीने लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया है. इन लोगों के खिलाफ पटना के कंकड़बाग और दिल्ली के साइबर थाने में भी मामला दर्ज है. सोमवार देर शाम इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.