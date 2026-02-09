राजधानी पटना में सोमवार (09 फरवरी, 2026) को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला. कंकड़बाग स्थित दिव्यांग भवन के पास पटना नगर निगम की टीम सड़क के किनारे अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रहने वालों को हटाने के लिए पहुंची. इस दौरान यहां रहने वाले लोग आक्रोशित हो गए. निगम के कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी और निगम के कर्मी घायल हो गए. हंगामा कर रहे लोगों ने बुलडोजर पर भी पत्थर फेंका. इससे शीशा टूट गया.

इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि दो नगर निगम के अधिकारी और तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. उन्हें अस्पताल भेजा गया है. गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं. रोड पर आगजनी भी की गई है.

'सरकार करे व्यवस्था नहीं तो नहीं हटेंगे'

स्थिति अनियंत्रित होता देख काफी संख्या में पुलिस पहुंची. इसके बाद जाम पर काबू पाया गया. लोगों का कहना था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था. अचानक निगम के कर्मी आए और बुलडोजर चलाने लगे. हम लोग रोकने लगे तो कई हम लोग भी घायल हुए हैं. झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने साफ कहा कि जब तक हम लोगों को रहने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे.

शनिवार को भी शहर में चला था बुलडोजर

बता दें कि बीते शनिवार को भी शहर के कई इलाकों में बुलडोजर चला था. जीपीओ से बुद्धा पार्क, चिरैयाटाड़ पुल से स्टेशन तक, पाटलिपुत्र गोलंबर से रूबन हॉस्पिटल, पाटलिपुत्र थाना, गोसाई टोला एवं एलसीटी घाट, अशोक राज पथ और मैनपुरा होते हुए राजापुर पुल तक अतिक्रमण हटाया गया था. इसके साथ कंकड़बाग अंचल, नगर परिषद दानापुर, अजीमाबाद अंचल, पटना सिटी और बांकीपुर अंचल के अलावा नगर परिषद खगौल और नगर परिषद फुलवारीशरीफ में भी अतिक्रमण हटाया गया.

यह भी पढ़ें- 'अरे ई सब को कुछ आता था?', राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार, 'ई तीन गो बोल रही है, सुन लो...'