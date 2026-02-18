पटना: मसौढ़ी में देरी के चलते मैट्रिक की छात्रा को सेंटर पर एंट्री, ट्रेन के आगे कूदी, मौत

पटना से सटे मसौढ़ी थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को मैट्रिक की एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. महाराजचक गांव के समीप रेलवे ट्रैक के बगल से उसकी लाश मिली. लड़की के शव की पहचान कोमल कुमारी (पिता- मंटू यादव) के रूप में की गई है. वह खरजमा की रहने वाली थी.

प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का ही सामने आया है. बताया जाता है कि बीते मंगलवार को कोमल बरनी स्थित परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की परीक्षा देने गई थी. हालांकि देरी से पहुंचने के चलते उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया. इसके बाद वो घर लौट आई. घर आने के बाद काफी तनाव में थी.

घर आई, कपड़े बदे और…

छात्रा के परिजनों का कहना है कि घर आने के बाद कोमल ने कपड़े बदले. इसके बाद बिना कुछ बताए वो घर से निकल गई. देर शाम सूचना मिली कि महाराजचक गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे से एक लाश मिली है. पहुंचने के बाद परिजनों ने उसकी पहचान कोमल के रूप में की.

सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया. यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक सिर के पीछे गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण लड़की की मौत हुई है.

इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया. मामला ट्रेन से कटकर आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और भी कुछ पता चलेगा. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

