पटना में धावा दल की कार्रवाई, घरेलू LPG का हो रहा था कमर्शियल यूज, अब तक 121 सिलेंडर जब्त
Patna News In Hindi: घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर पटना में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अब तक की छापेमारी में कुल 121 सिलेंडर को जब्त किया गया है.
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर ईधन की आपूर्ति पर भी पड़ा है, इसी बीच में बिहार की राजधानी पटना में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में प्रशासनिक टीम ने 121 सिलेंडरों को जब्त किया है, साथ ही इस मामले में दो होटल संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल, बिहार में गैस संकट गहराता जा रहा था, रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल को जहां गैस सिलेंडरों का बैकलॉग 1.42 लाख था, वहीं 6 अप्रैल तक यह बढ़कर 1.63 लाख पहुंच गया है. मांग के मुकाबले सप्लाई की रफ्तार पीछे थी. बिहार सरकार की तरफ सेबैकलॉग खत्म करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही आम लोगों को परेशानी न हो इसका ख्याल रखने की बात सरकार की ओर से कही गई थी.
घरेलू सिलेंडरों का हो रहा था व्यवसायिक उपयोग
इसके साथ ही सरकार की ओर से घेरलू गैस सिलेंडर के संकट से निपटने के लिए पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शनों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे. सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद भी घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल भी थम नहीं रहा था. इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए सोमवार को राजधानी पटना में बड़ी कार्रवाई की गई थी.
धावा दल 16 स्थानों पर की छापेमारी
इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी पटना में सोमवार 6 अप्रैल 2026 को कुल 16 स्थानों पर जिला प्रशासन की टीम की तरफ से गठित धावा दल की ओर से छापेमारी की गई थी, खास बात यह है कि इस जांच के दायरे में 6 गैस एजेंसियां भी आई हैं.
दो होटल संचालकों पर एफआईआर
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर दो होटलों पर एफआईआर दर्ज की गई है. आपको बता दें कि अब तक की कार्रवाई में कुल 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 121 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. पटना में पुलिस और प्रशासन की तरफ से की गई यह कार्रवाई एलपीजी के अवैध उपयोग करने वालों के लिए कड़ा संदेश है.
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Source: IOCL