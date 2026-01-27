राजधानी पटना से सटे बिहटा में मंगलवार (27 जनवरी, 2026) की सुबह एक युवक की कुएं से लाश मिली. घटना बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आईआईटी अम्हारा और दरियापुर गांव के बीच स्थित बधार की है. कुएं से शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची.

मृतक की पहचान दरियापुर गांव निवासी सर्वा पासवान के 33 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार राकेश बीते सोमवार की शाम से ही लापता था. शाम करीब पांच बजे घर पर खाना खाने के बाद यह कहकर निकला था कि वह सड़क की तरफ जा रहा है.

जांच के बाद पता चलेगा कैसे हुई मौत

राकेश देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. मंगलवार की सुबह गांव के लोग बधार की ओर गए तो एक कुएं में उसका शव देखा. कुएं में पानी नहीं था. शव करीब 20 फीट नीचे था. इसके बाद निकालने से पहले पुलिस को बुलाया गया. जांच के लिए पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की. परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि युवक की मौत कैसे हुई है.

इस पूरे मामले में ​मृतक के बड़े भाई बाल कृष्ण पासवान उर्फ छोटे पासवान ने कहा, "कल शाम पांच बजे से लापता था. लाश अभी 20 फीट नीचे है. हत्या तो है ही. मारकर फेंका गया है तब न कुआं में है."

बता दें कि खबर लिखे जाने तक शव को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका था. पुलिस निकालने की तैयारी में जुटी थी. शव देखने से पता चल रहा था कि युवक के शरीर से आधा कपड़ा खोल दिया गया है. अब जांच के बाद पता चलेगा कि हत्या है आत्महत्या का मामला है.

