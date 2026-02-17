हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव पर भड़की चिराग पासवान की पार्टी, कहा- 'सार्वजनिक रूप से माफी मांगें', जानें पूरा मामला

तेजस्वी यादव पर भड़की चिराग पासवान की पार्टी, कहा- 'सार्वजनिक रूप से माफी मांगें', जानें पूरा मामला

Bihar News: लोजपा नेता ने कहा कि उनके नेता ने एक ऐसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, जिनका 50 वर्ष का बेदाग राजनीतिक करियर रहा और जिन्होंने छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने मंगलवार (17 फरवरी) को बिहार विधानसभा में मांग की कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के कथित अपमान को लेकर तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने पिछले सप्ताह पासवान की राजनीतिक यात्रा के संदर्भ में उन्हें 'बेचारा' कहा था. सर्वजीत ने साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से पटना के एक प्रमुख चौराहे पर पासवान की प्रतिमा स्थापित कराने की भी मांग की थी, ताकि बिहार की राजनीति में उनके योगदान को रेखांकित किया जा सके.

'महान नेता का किया अपमान'

विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, "हम मांग करते हैं कि राजद विधायक दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव सदन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. उनके नेता ने एक ऐसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, जिनका 50 वर्ष का बेदाग राजनीतिक करियर रहा और जिन्होंने छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया."

रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की भी मांग

जब उनसे यह पूछा गया कि सर्वजीत ने पासवान की प्रतिमा लगाने की भी मांग की है, तो तिवारी ने कहा, "उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करना चाहिए. पहले रामविलास पासवान जी के अपमान के लिए माफी मांगें. उसके बाद हम निश्चित रूप से उनके नाम पर प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे पर विचार करेंगे."

रामविलास पासवान को बताया दलितों का मसीहा

इसके अलावा दूसरी ओर, सर्वजीत ने दावा किया, "राजू तिवारी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि बिहार में दलितों के मसीहा और सभी जातियों व धर्मों के गरीब लोगों के लिए काम करने वाले एक नेता की प्रतिमा लगाने की मांग उठाई गई है." हालांकि इसके बाद अभी तक तेजस्वी यादव की इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Published at : 17 Feb 2026 10:11 PM (IST)
Chirag Paswan Tejashwi Yadav Patna News BIHAR NEWS
बिहार
