NEET छात्रा मौत मामला: शंभु हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

पटना सिविल कोर्ट की प्रथम श्रेणी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कुमारी प्रिंकी प्रियंका ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की. इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. दलील सुनने के बाद हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष कुमार रंजन को जमानत देने से मना कर दिया है.

मनीष ने रेगुलर बेल के लिए प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका कुमारी की अदालत में याचिका दायर की थी. प्रियंका कुमारी ने मामले में सुनवाई के बाद मनीष की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.

15 जनवरी को आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी

अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इस मामले में एकमात्र गिरफ्तारी उसकी ही हुई है. 14 जनवरी को PMCH का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था. उसमें कहा गया था कि यौन हिंसा से इंकार नहीं किया जा सकता. इसके बाद 15 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई थी.

पटना एम्स की रिपोर्ट का पीड़ित परिवार कर रहा इंतजार

छात्रा जिस हॉस्टल में रहती थी उसका बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन है. हालांकि सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस पर सवाल विपक्षी दलों, मृतका के परिजनों ने उठाए थे कि उस को रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है. इस मामले में SIT की जांच जारी है. मौत कैसे हुई एक बड़ा सवाल बना हुआ है. PMCH की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकेंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स भेजा गया है. पटना एम्स की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है.

घटना के बाद 3 दिन तक चला था पीड़िता का इलाज

नीट छात्रा 6 जनवरी को शंभु हॉस्टल के कमरे में बेहोश अवस्था में पाई गई थी. उस दिन उसको सबसे पहले साल सहज सर्जरी लेकर जाया गया. वहां से उसी दिन उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया था. जहां 3 दिन तक उसका इलाज चला. हालत में सुधार नहीं होने पर मेदांता रेफर किया गया. जहां 11 तारीख को उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़िए- नवादा: कौआकोल में युवक की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा से पहले इलाके में तनाव और दहशत