हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?

NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?

Patna NEET Student Death Case: 31 जनवरी को राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था. अब करीब 12 दिन के बाद सीबीआई का ऐक्शन देखने को मिला है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Feb 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

पटना नीट छात्रा की मौत मामले में अब जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई है. गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच के लिए पटना में एफआईआर दर्ज की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस नंबर 7S/26 के तहत ये केस फाइल किया है. कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी जांच के बाद इस मामले में फंसी गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं.

12 दिनों के बाद शुरू हुआ सीबीआई का ऐक्शन

31 जनवरी को राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था. गृह विभाग के मंत्री सह बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी. अब करीब 12 दिन के बाद सीबीआई का ऐक्शन देखने को मिला है.

31 जनवरी को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट से लिखा था, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए."

एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है परिवार

बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी जांच कर रही है. डीएनए जांच के लिए कई लोगों का सैंपल लिया गया है. हालांकि अभी तक एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. छात्रा के परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि एसआईटी उन पर दबाव बना रही है. बार-बार एक ही तरह की बातें पूछी जा रही हैं. वे लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं. परिजनों ने बिहार के डीजीपी से भी जाकर मुलाकात की थी. अब देखना होगा कि सीबीआई जांच शुरू करती है तो क्या कुछ निकलकर आता है.

लगातार सरकार को घेर रहा है विपक्ष

नीट छात्रा की मौत की जांच जारी है लेकिन नतीजा नहीं निकलने के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है. राबड़ी देवी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि इस कांड में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है. हालांकि इस पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था कि राबड़ी देवी को नाम बताना चाहिए. कोई भी हो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Patna News: भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आज 'भारत बंद', पटना में पोस्टर-बैनर के साथ प्रदर्शन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS NEET Student Death Case NEET Student Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Case:आरोपी Shivam Mishra गिरफ्तार!'ड्राइवर थ्योरी' फेल, पुलिस ने रसूखदार को दबोचा
AMERICA गिराएगा IRAN पर बम! बंद कमरे वाली मीटिंग से खलबली! |ABPLIVE
Parliament Session : ' Lok Sabha Speaker के चेंबर में घुसने के बाद Congress सांसदों ने वीडियो बनाया'
Kanpur Lamborghini case : abp News की खबर का असर... जिसकी लैम्बॉर्गिनी कार वो हुआ गिरफ्तार
Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश के Gen G ने बता दिया भारत के साथ कैसे होने चाहिए रिश्ते ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
हेल्थ
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
शिक्षा
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget