पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?

पटना नीट छात्रा की मौत मामले में अब जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई है. गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच के लिए पटना में एफआईआर दर्ज की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस नंबर 7S/26 के तहत ये केस फाइल किया है. कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी जांच के बाद इस मामले में फंसी गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं.

12 दिनों के बाद शुरू हुआ सीबीआई का ऐक्शन

31 जनवरी को राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था. गृह विभाग के मंत्री सह बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी. अब करीब 12 दिन के बाद सीबीआई का ऐक्शन देखने को मिला है.

31 जनवरी को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट से लिखा था, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए."

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) January 31, 2026

एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है परिवार

बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी जांच कर रही है. डीएनए जांच के लिए कई लोगों का सैंपल लिया गया है. हालांकि अभी तक एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. छात्रा के परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि एसआईटी उन पर दबाव बना रही है. बार-बार एक ही तरह की बातें पूछी जा रही हैं. वे लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं. परिजनों ने बिहार के डीजीपी से भी जाकर मुलाकात की थी. अब देखना होगा कि सीबीआई जांच शुरू करती है तो क्या कुछ निकलकर आता है.

लगातार सरकार को घेर रहा है विपक्ष

नीट छात्रा की मौत की जांच जारी है लेकिन नतीजा नहीं निकलने के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है. राबड़ी देवी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि इस कांड में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है. हालांकि इस पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था कि राबड़ी देवी को नाम बताना चाहिए. कोई भी हो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा.

