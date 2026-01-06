पटना: खुले में टॉयलेट किया या गुटखा खाकर थूका तो पड़ेगा भारी, देना होगा इतने रुपये का जुर्माना

बिहार की राजधानी पटना में अब खुले में पेशाब करने वाले और पान गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों की अब खैर नहीं होगी. ऐसे लोगों के खिलाफ पटना नगर निगम सख्ती बरतेगा.

दरअसल, पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में सख्त निर्णय लिया है. खुले में पेशाब करने वालों, पान, गुटका का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को नगर शत्रु घोषित किया जाएगा. उनकी तस्वीर शहर में स्थापित वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि उनकी जगहंसाई हो.

इतने रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा

पटना नगर निगम के मुताबिक ऐसा करने वालों से 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा. निगम अधिकारियों ने बताया कि आज कई लोगों से जुर्माना वसूला गया. उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे. चेहरा छुपा रहे थे. माफी मांगने लगे.