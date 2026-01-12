नाबालिग को ढाई महीने जेल में रखने पर पटना HC सख्त, सरकार को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवजे का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस की एक गंभीर लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह 'मूक दर्शक' नहीं बन सकती है. कोर्ट ने 15 साल के एक नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध करार दिया. राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह बच्चे को 5 लाख रुपये का मुआवजा दे. यह नाबालिग करीब ढाई महीने तक जेल में बंद रहा.

यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति रितेश कुमार की पीठ ने 9 जनवरी को सुनाया. अदालत उस हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बच्चे के परिवार ने दायर की थी. बच्चे को 23 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के 16 साल से कम उम्र के छात्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह 'अवैध गिरफ्तारी' का मामला है और ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालत चुप नहीं रह सकती है.

पुलिस की लापरवाही के कारण ढाई महीने जेल में रहा बच्चा

कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी नाराजगी जताई और कहा कि मजिस्ट्रेट नाबालिग के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे. आदेश में कहा गया कि पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग और अदालत की चूक के कारण एक मासूम बच्चे को ढाई महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी.

हाईकोर्ट ने बच्चे को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बच्चे को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह राशि राज्य सरकार देगी, लेकिन बाद में जांच पूरी होने के बाद दोषी अधिकारियों से यह पैसा वसूला जाएगा. सरकार को यह रकम एक महीने के भीतर चुकानी होगी. जबकि दोषी अधिकारियों से छह महीने के अंदर वसूली की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

इसके अलावा, अदालत ने बच्चे के परिवार को मुकदमा लड़ने में हुए खर्च के लिए 15 हजार रुपये अलग से देने का भी आदेश दिया. हाईकोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच कराएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें.

पुलिस ने बच्चे की उम्र बढ़ाकर भेजा जेल

जांच में यह सामने आया कि मदेपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पत्र के अनुसार, घटना के समय बच्चे की उम्र 15 साल 6 महीने 8 दिन थी. इसके बावजूद उसे वयस्क बताकर गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने माना कि पुलिस की इस कार्रवाई से बच्चे के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ.

यह मामला मदेपुरा जिले के एक गांव में दो समूहों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बच्चे का नाम आरोपी के रूप में दर्ज था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और न ही उसे चार्जशीट में शामिल किया गया था. इसके बावजूद पुलिस ने उसकी उम्र 19 साल बताकर उसे जेल भेज दिया.

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा को लेकर एक अहम मिसाल भी पेश करता है.

