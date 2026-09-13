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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा, हिरासत में 5 लोग

पटना के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा, हिरासत में 5 लोग

पटना के राजीव नगर में पुलिस ने गणपति गेस्ट हाउस में छापेमारी कर कथित देह व्यापार का खुलासा किया. चार महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया, जबकि संचालक समेत कई लोग फरार हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Sep 2026 11:06 AM (IST)
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पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में चल रहे कथित देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया है. पटना पुलिस और एसएसपी सेल की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) की संयुक्त टीम ने शनिवार (12 सितंबर 2026) को घुरदौर इलाके स्थित गणपति गेस्ट हाउस में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान चार महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया.

पुलिस को गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने शनिवार को अचानक परिसर को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, पिछले करीब छह महीने से गेस्ट हाउस को लेकर शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद टीम करीब दो महीने से यहां की गतिविधियों पर नजर रख रही थी.

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ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक तलाशी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक अलग-अलग कमरों की तलाशी ली. इस दौरान चार महिलाएं और एक पुरुष मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर राजीव नगर थाने लाया गया. पुलिस ने मौके से कंडोम और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद करने का दावा किया है.

संचालक और कर्मचारी पिछले दरवाजे से फरार

पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही गेस्ट हाउस का संचालक, कुछ कर्मचारी और अन्य लोग पिछले दरवाजे से फरार हो गए. पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर सील कर दिया है. फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

पूछताछ से नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश

हिरासत में लिए गए लोगों से महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गतिविधियां कब से चल रही थीं और इनके पीछे कौन लोग जुड़े हैं. अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है. मामले की जांच जारी है.

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Published at : 13 Sep 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
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